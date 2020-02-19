Райффайзен Банк Аваль обвиняет сотрудницу в краже 20 млн грн со счетов клиентов

Райффайзен Банк Аваль считает, что его работница украла около 20 млн грн с клиентских счетов.

Об этом со ссылкой на данные постановления Печерского районного суда Киева сообщает Finbalance.

В частности, согласно постановлению Печерского суда от 24 января 2020 года, полиция осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №12017100060005566 по факту злоупотребления служебным положением должностным лицом одного из столичных отделений банка, которое, как отмечается, "завладела деньгами клиентов сегмента "Премиум".

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"Работник банка, злоупотребляя своим служебным положением, выразившегося в проведении финансовых операций клиентов банка, присвоила денежные средства со счетов клиентов, которых она обслуживала, и с целью сокрытия преступной деятельности последней были созданы фиктивные расчетные и депозитные счета, открытые в ОАО "Райффайзен Банк Аваль" для временного хранения похищенных денежных средств", — говорится в судебных материалах.

В свою очередь в другом судебном постановлении по этому же уголовному производству — от 31 июля 2019 года — констатировалось, что менеджер отделения банка "завладевала и распоряжалась деньгами клиентов путем противоправного (без волеизъявления, уведомлений и поручений клиентов) перечисления средств с их счетов на заранее открытые ею в программном обеспечении банка фиктивные карточные счета с последующим использованием этих средств для безналичных расчетов в торговой сети или получения наличных в банкоматах (с помощью присвоения ею же платежных карточек)".

Указано, что частью похищенных денег это лицо "распорядилось для сокрытия фактов предварительно совершенных краж — для зачисления таких средств на те счета, на которых в результате его противоправной деятельности образовалась нехватка и владельцы которых, будучи осведомленными о таких недостатках, сообщали ему о своих намерениях воспользоваться деньгами, которые они размещали в этих счетах".

По результатам служебной проверки, общая сумма убытков банка составляет 7,22 млрд грн, 34,59 тысяч евро и $431 тысяча.

"С учетом курса валют НБУ на дату окончания проверки общая сумма убытков Банка составляет 19 845 4756 грн", — говорилось в постановлении суда.