Райффайзен Банк Аваль подключился к системе BankID НБУ

Райффайзен Банк Аваль стал 23-м банком, подключившимся в качестве идентификатора к системе удаленной идентификации BankID. Об этом сообщает в Facebook Национальный банк Украины.

Благодаря этому клиенты этого банка теперь получат комфортный и безопасный дистанционный доступ к государственным, финансовым, коммерческим и другим услугам, требующим идентификации.

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После подключения Райффайзен Банка Аваль доля банков-участников BankID (по количеству эмитированных ими карт) выросла до 93%.

Напомним, в начале месяца НБУ отмечал, что подключенные к BankID банки вместе составляют долю в 87% рынка платежных карт.

В начале октября Нацбанк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дія".

Отметим также, что в марте к BankID НБУ подключился ПриватБанк, имеющий и собственную аналогичную систему, а также Альфа-Банк Украина.