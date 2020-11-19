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Банки 50 минут назад

Райффайзен Банк Аваль подключился к системе BankID НБУ

Это уже 23-й украинский банк-участник системы, с его подключением доля таких банков выросла до 93%

Фото: Сусіди.city Фото: Сусіди.city
Фото: Сусіди.city

Райффайзен Банк Аваль стал 23-м банком, подключившимся в качестве идентификатора к системе удаленной идентификации BankID. Об этом сообщает в Facebook Национальный банк Украины.

Благодаря этому клиенты этого банка теперь получат комфортный и безопасный дистанционный доступ к государственным, финансовым, коммерческим и другим услугам, требующим идентификации.

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После подключения Райффайзен Банка Аваль доля банков-участников BankID (по количеству эмитированных ими карт) выросла до 93%.

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Напомним, в начале месяца НБУ отмечал, что подключенные к BankID банки вместе составляют долю в 87% рынка платежных карт.

В начале октября Нацбанк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дія".

Отметим также, что в марте к BankID НБУ подключился ПриватБанк, имеющий и собственную аналогичную систему, а также Альфа-Банк Украина.

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