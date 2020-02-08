Реальная зарплата в Украине выросла из-за заробитчан в Польше — НБУ

В 2019 году реальная заработная плата штатных работников в Украине выросла на 9,8%.

В Национальном банке это связывают, в частности, с большим количеством украинцев, выехавших за границу, сообщается в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.

"Согласно результатам опросов предприятий, треть предприятий отмечала недостаток рабочей силы среди крупнейших факторов, ограничивающих их способность увеличивать производство. Это наибольшее значение за последние годы", — говорится в отчете.

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Указано, что нехватка работников ощущалась во всех базовых видах деятельности, наиболее остро — в строительстве и в перерабатывающей промышленности.

Как отмечают в Нацбанке, одним из факторов нехватки рабочей силы стало значительное количество украинцев, выехавших работать за границу (в Польшу, Чехию, Россию) из-за более высокой заработной платы.

"Так, в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалось почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов — представители дефицитных ныне рабочих профессий", — приводит статистику регулятор.

Напомним, украинцев на рабочие вакансии больше всего в 2019 году ждали в Польше, Германии, Словакии, Израиле, Чехии, Венгрии и Литве, количество отзывов на трудоустройство за рубежом составило более полумиллиона.

Ранее стало известно, что Украина в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновалась на 15 месте из 54 стран. В 2020 году сумма на руки выросла на 13,2% по сравнению в прошлым годом (3802,01 грн против 3359,26 грн).