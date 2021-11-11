Рейтинги Зеленского и "слуг" продолжают пике: за две недели упали еще на 3 пункта

За действующего президента Владимира Зеленского готовы проголосовать на гипотетических досрочных президентских выборах 21,8% граждан, определившихся со своим выбором. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-9 ноября.

В свою очередь за Петра Порошенко готовы отдать голос 14,5%, за Юрия Бойко — 11%, за Юлию Тимошенко — 10,8%, за Дмитрия Разумкова — 8,8%, за Евгения Мураева — 6,4%, за Игоря Смешко — 6,2%, за Владимира Гройсмана — 5,7%, за Олега Ляшко — 4%, за Андрея Садового — 2,6%, за Олега Тягнибока — 2,4%, за Виталия Кличко — 1,7%, за другого кандидата — 4,2%.



Отметим при этом, что опрос, проведенный "Рейтингом" тем же методом 21-23 октября, показал падение поддержки Зеленского до 25,1% определившихся с выбором.



В свою очередь аналогичное падение рейтинга за предыдущие две недели новый опрос зафиксировал и для пропрезидентской партии "Слуга народа": вместо 20,4% за нее готовы проголосовать уже лишь 17,3%.

За "Европейскую солидарность" отдали бы голос 14% определившихся, за "Батькивщину" — 12,2%, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" — 11%, за не сформированную пока партию Дмитрия Разумкова — 6,8%, за "Силу и честь" — 5,8%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" — 5,2%. Также шансы на прохождение в Раду есть у партии "Наши" (4,9%) и Радикальной партии (4,8%).

Не прошли бы в парламент "Свобода" с рейтингом 3,3%, Партия Шария с 3,2%, "УДАР Виталия Кличко" с 3,1%, "За будущее" с 2,1%, "Самопомощь" с 1,7%, "Голос" с 1,4% и "Наш край" с 1,1%. Еще 2% намерены проголосовать за иную политсилу.

При этом "партию Разумкова" "Рейтинг" включил в опрос впервые — вслед за Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова и Киевским международным институтом социологии.

Опрос также показал, что работой Зеленского на посту президента совершенно недовольны 36% респондентов, а еще 29%, скорее, недовольны, чем наоборот. Полностью удовлетворены его деятельностью лишь 6%, а, скорее, довольны 27%.

При этом недовольство властями у украинцев в целом еще больше: работой Офиса президента суммарно недовольны 72%, а довольны 22%, для премьер-министра Дениса Шмыгаля лично эти показатели составляют соответственно 68% и 18%, для Кабинета министров — 80% и 16%, для Верховной Рады — 83% и 14%.



Роспуск парламента нынешнего созыва и проведение новых выборов поддерживают 58% опрошенных, не поддерживают 38%. В отношении отставки правительства и назначения нового цифры похожие — 55% на 39%. При этом опрос проводился уже после смены четырех министров в действующем правительстве, произошедшей 3-4 ноября. В то же время отставки Зеленского хотели бы лишь 40%, а 58%, скорее, не поддерживают эту идею.



Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 5 тысяч респондентов во всех подконтрольных Украине регионах на основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 1,5%.

Напомним также, что согласно недавнему опросу Центру Разумкова Зеленский обогнал Порошенко по антирейтингу.