RGC Production экстренно запустил производство защитных масок для 40 тысяч газовиков

Швейное подразделение RGC Production экстренно перепрофилировано на производство средств защиты органов дыхания для 40 тысяч газовиков. Для потребностей сотрудников Операторам ГРМ будет поставляться 7000 медицинских масок в день. Об этом рассказали в пресс-службе РГК.

Там отмечают, что производство RGC Production, которое работает на базе "Сумыгаз", временно займется пошивом медицинских масок — подразделение специализируется на производстве спецодежды для сотрудников газовых компаний.

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Производственные мощности позволят выпускать 7000 масок в день. Уже закуплены материалы для изготовления средств защиты на первую неделю работы. В производственном процессе задействован весь персонал.

"В газораспределительных компаниях, которые работают под брендом РГК, насчитывается около 40 тысяч сотрудников. С началом карантина большая часть персонала Опеаторов ГРМ переведена на удаленный режим работы. Вместе с тем, многие сотрудники газораспределительных компаний продолжают выполнять свою работу. В круглосуточном режиме работают специалисты аварийно-диспетчерской службы, ремонтные бригады. Операторы ГРМ несут социальную ответственность за здоровье и безопасность специалистов газораспределительных компаний и их семей", — поясняют в РГК необходимость пошива масок.

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Там напоминают, что швейное подразделение RGC Production начало работу в декабре 2019 года. На производстве осуществляется пошив спецодежды для специалистов газораспределительных компаний Украины, эта продукция адаптирована под конкретные службы в зависимости от особенностей их деятельности.

Швейное производство RGC Production укомплектовано 34 единицами универсального специализированного швейного оборудования. Мощность — более 30 тысяч единиц спецодежды в год.

Отметим, Региональная Газовая Компания — сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу, повышающие стандарты обслуживания, среди которых единый контакт-центр и телекоммуникационные услуги по защищенному онлайн доступу клиентов к личным счетам. Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тысяч км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.