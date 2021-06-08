СБУ обыскала в Киеве основателей общественной организации "Партия Шария" (ФОТО)

8 июня сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у основателей общественной организации "Партия Шария", причастных к распространению в столичном регионе "пропагандистских материалов, направленных на изменение государственной границы Украины".

Как сообщает пресс-центр СБУ, обыски проводились по адресам фактического проживания двух фигурантов дела: в Киеве и в Бучанском районе Киевской области.

При проведении процессуальных действий правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности, печать Киевской организации Партии Шария и банковские карты.

Кроме того, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проведены обыски в типографии, расположенной в Виннице, где представители общественной организации печатали продукцию антиконституционного характера.

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В то же время в СБУ дали понять, что найденная печать партии является поддельной: следственные действия под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводились, кроме части 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), по части 3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса.

Напомним, что ныне Окружной административный суд Киева рассматривает дело по иску Министерства юстиции с требованием запретить Партию Шария.

Отметим также, Служба безопасности Украины 16 февраля сообщила, что объявила о подозрении идеологу политсилы Анатолию Шарию по части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан) Уголовного кодекса. При этом стороне Шария удалось получить материалы подозрения лишь 25 февраля.

Согласно им, Шарию вменяют девять эпизодов, среди которых пять — появление фигуры блогера в 2014-2020 годах в эфире российских телеканалов, причем в трех случаях речь идет лишь о цитировании его видеороликов без его выхода в прямой эфир, о котором в своем подозрении заявляет СБУ.

Среди таковых — цитирование высказываний Шария о "рейде" Украинской повстанческой армии на поезд Белжец — Рава-Русская, совершенном 16 июня 1944 года. СБУ утверждает, что Шарий заявил примерно следующее: "ОУН — террористическая организация... шовинисты... бандиты и убийцы... остановили поезд, который двигался. Остановили и начали убивать пассажиров". Сам Шарий заявляет, что просто высказывал свое мнение об историческом событии, но конкретно этих слов в эфире российского ток-ноу найти не смог ни от своего имени, ни от имени собственно участников программы.

Еще один эпизод связан с его высказываниями в интервью российскому видеоблогеру Дмитрию Шилову о Владимире Путине, который, по мнению Шария, как президент РФ "не обязан думать, чтобы Украине было хорошо".

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Кроме этого, два эпизода связаны непосредственно с публикациями на YouTube-канале Шария, в том числе ролик 2014 года с интервью жителя Москвы, воевавшего на Донбассе на стороне сепаратистов, а также ролик 2020 года, в котором блогер назвал сотрудников СБУ, как выше указано, "тупыми свиньями".

Эпизод же, по которому Шарию инкриминируют статью 161 УК, связан с публикацией в 2014 году ролика, где тот оскорбительно высказывается в отношении неких жителей Западной Украины. Само видео, однако, было тогда быстро удалено, а сам блогер впоследствии извинялся за его публикацию, настаивая, что видео было адресовано конкретным людям и не ставило целью оскорбить всех жителей региона.

Как заявил сам Шарий 8 июня, ныне в материалах дела о запрете партии фигурируют листовки, датированные июнем 2020 года, которые якобы распространялись от имени партии и содержали цитаты именно из вышеупомянутого видео. СБУ в нынешнем сообщении о обысках о таких материалах не упоминает.

Кроме того, отметим, что 1 марта СБУ сообщила, что начала расследование возможного внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации в июне 2019 года партии "Объединенная Украина", ныне называющейся Партией Шария.