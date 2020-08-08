Общество вчера, 17:49

СБУ разоблачила многомиллионные хищения на выплатах участникам боевых действий

Убытки государства из-за незаконного назначения помощи составляют почти 7 млн грн

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для социальных выплат участникам боевых действий.

Как сообщает пресс-центр СБУ, убытки государства из-за незаконного назначения помощи составляют почти 7 млн грн.

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По данным следствия, к сделкам с государственными деньгами причастны должностные лица лечебных заведений и социальных учреждений столицы, а также Киевской и Тернопольской областей.

Фигуранты способствовали необоснованном оформлению инвалидности участникам АТО и присваивали предусмотренные законом выплаты.

Сотрудники СБУ задокументировали 17 эпизодов, связанных с назначением неправомерных выплат в 2018 — 2019 годах.

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В ходе обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документы лиц, на которых злоумышленники планировали оформить государственную помощь, и большое количество банковских карточек.

В случае продолжения сделки, участникам группы удалось завладеть еще более 6 млн грн из государственного бюджета.

Сейчас четырем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных части 4 статьи 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и части 2 статьи 15 части 4 статьи 190 (Законченное покушение на мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается. Разоблачение сделки проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Тернопольской местной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение государственных денег, выделенных на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь".

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