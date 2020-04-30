СБУ системно противодействует теневому рынку табачных изделий — Баканов

Служба безопасности Украины и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы уменьшить убытки государственного бюджета от нелегального рынка табака.

Об этом глава СБУ Иван Баканов заявил во время второго координационного совещания по проблемным вопросам табачного рынка Украины, состоявшегося в четверг, 30 апреля, сообщает пресс-центр спецслужбы.

"Речь идет, прежде всего, об интересах государства. Ежегодно бюджет недополучает миллиарды гривен из-за неуплаченных налогов. Даже при обычных условиях — это огромная сумма! А что уж говорить о времени, когда Украина не только борется с коронавирусом, но и страдает от последствий вынужденного карантина для экономики", — отметил руководитель СБУ.

Также на совещании было указано, что за последние 3 года (2017-2019 года) государственный бюджет недополучил почти 30 млрд грн. Это обусловлено, в первую очередь, недопоступлениями по национальному акцизу, розничному 5-процентному акцизу и убытками от нелегальной торговли, которая увеличилась с 1% в 2016 году до 7% в 2019 году.

Баканов призвал присутствующих прилагать еще больше усилий, чтобы "теневой рынок табака сдавал свои позиции". Служба безопасности со своей стороны будет продолжать системную работу в этом направлении.

Как отмечается, за последние месяцы СБУ провела ряд важных операций в различных регионах. В частности, в Днепропетровской области изъяла контрафактные сигареты — 6 млн пачек стоимостью более 100 млн грн. В Волынской области — изъято 500 тысяч пачек сигарет на 15 млн грн.

В свою очередь на Буковине заблокировали работу подпольного цеха, где обнаружили 7 тонн сырья, более 80 тысяч пачек сигарет, иностранные акцизные марки (стоимость продукции и оборудования — 6 млн грн). На Закарпатье и в Черновицкой области задержали инспекторов пограничной службы, которые способствовали контрабанде. Также удачные операции прошли в Днепре и Полтаве.

"Уверяю — мы не собираемся на этом останавливаться. Но сегодня нам нужна совместная работа правоохранительных органов и других государственных институтов для активизации по всем направлениям", — добавил глава СБУ.

Присутствующие поддержали позицию Баканова. В ходе совещания участники обсудили, среди прочего, внедрение дополнительных мер по борьбе с недобросовестными контрагентами; недопущения налоговых потерь госбюджета; аналитические данные Минфина, ГНС и Минэкономики относительно рисков увеличения нелегальной торговли вследствие запланированного роста ставок акцизного налога.

Известно, что в совещании приняли участие председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Сергей Марченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев и представители профильного бизнес-сообщества.

Напомним, первое координационное совещание по проблемным вопросам табачного рынка Украины состоялось 11 февраля по инициативе СБУ. На нем руководитель Службы акцентировал внимание на необходимости внедрения эффективного контроля за перемещением подакцизной продукции на внутреннем рынке, воплощение в жизнь Концепции "Электронная акцизная марка" и введение уголовной ответственности за контрабанду, в частности, подакцизных товаров.

Ранее сообщалось, что сигареты могут исчезнуть с прилавков в Украине, а их продажу запретят всем лицам, не достигшим 21 года. Комитет по вопросам здоровья нации при Верховной Раде 30 января 2020 года презентовал новый антитабачный законопроект №2813 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака".