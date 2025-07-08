НБУ в июне привлек к ответственности 23 финучреждения: наибольший штраф составил более 20 млн грн

В июне 2025 года Национальный банк применил меры влияния к двум банкам и 21 небанковскому финансовому учреждению за нарушение требований финансового мониторинга и валютного законодательства. Наибольший штраф свыше 20 млн грн получило АО "Кристаллбанк".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Финансовые санкции НБУ

АО "Кристаллбанк"

АО "Кристаллбанк" получил штраф в размере 20,27 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

не обеспечила надлежащую организацию финмониторинга;

не разработала эффективные внутренние документы для управления рисками;

ненадлежаще проверяла клиентов;

не учитывала риски при использовании новых продуктов и технологий;

несвоевременно предоставляла запрашиваемую инспекторами информацию.

Нарушения зафиксированы в соответствии с нормами Закона о НДП/ФТ.

АО "Кристаллбанк" также получило письменное предупреждение за ряд нарушений требований законодательства в сфере финмониторинга. В частности:

банк не провел дополнительную проверку клиента, являющегося членом семьи политически значимого лица (нарушение статьи 11 Закона о НДП/ФТ);

не прекратил деловые отношения или не отказал в проведении операций с клиентами, в отношении которых имелись риски (нарушение статьи 15 Закона);

не внес в анкету клиента подтвержденные документы и не обновил данные в течение 10 рабочих дней после их актуализации (нарушение Положения № 65, пункты 22, 23).

АО "АБ "Радобанк"

АО "АБ "Радабанк" получил штраф в 15 млн грн за нарушение законодательства в сфере финмониторинга.

банк не применял риск-ориентированный подход в своей деятельности;

ненадлежаще проверял новых и имеющихся клиентов (нарушение статей 7 и 8 Закона о ПИК/ФТ).

Кроме того, банк получил письменное предупреждение за то, что:

не разработал и не обновил внутренние документы по финмониторингу, позволяющие эффективно управлять рисками;

не внес в анкету клиента достоверную информацию, полученную при проверке (нарушение положения № 65).

ЧАО "СК "Ультра Альянс"

ЧАО "СК "Ультра Альянс" оштрафовано на 5,67 млн грн за нарушение требований финансового мониторинга.

ненадлежаще организовала первичный финмониторинг и риск-ориентированный подход;

не установила высокий риск для клиентов, связанных с санкциями или государством-агрессором;

не разработала и не обновила внутренние документы по управлению рисками;

ненадлежаще проверяла новых и действующих клиентов;

не предоставляла Нацбанку полную и достоверную информацию по запросам;

не документировала и хранила необходимые записи и документы;

не получила разрешения руководителя на установление деловых отношений с политически значимыми лицами и их близкими;

не обеспечила ознакомление работников с внутренними документами по НДП/ФТ.

ООО "ФК "Центрофинанс"

ООО "ФК "Центрофинанс" получило штрафы на общую сумму 272 тыс. грн за нарушение в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.

В частности:

штраф 255 тыс. грн за ненадлежащую проверку клиентов и несоблюдение требований по разработке и обновлению внутренних документов из НДП/ФТ;

ненадлежащую проверку клиентов и несоблюдение требований по разработке и обновлению внутренних документов из НДП/ФТ; штраф 17 тыс. грн за ошибки и неполное представление статистической отчетности о валютных операциях в Нацбанк;

за ошибки и неполное представление статистической отчетности о валютных операциях в Нацбанк; письменнаое предупреждение за неполное и несвоевременное предоставление информации и документов Национальному банку на запросы, связанные с контролем соблюдения законодательства в сфере ПИК/ФТ.

ООО "Премиум Финанс"

ООО "Премиум Финанс" оштрафовано на 200 тыс. грн за нарушение правил торговли валютными ценностями в наличной форме во время военного положения.

Нарушения состоят в:

отсутствие системы видеоконтроля в помещении, где осуществляются валютные операции, а также невозможность предоставить копии записей инспекторам Нацбанка;

несоблюдение требования прекращать валютные операции при неисправности системы видеоконтроля до ее восстановления.

Кроме того, компания получила письменное предупреждение за несвоевременное предоставление Нацбанку необходимой информации на запросы.

ООО "ФК Либерти Финанс"

ООО "ФК Либерти Финанс" оштрафовано на 200 тыс. грн за нарушение пункта 5 Постановления № 165. Учреждение не обеспечило установление системы видеоконтроля в помещении структурного подразделения, где осуществляют операции по торговле валютными ценностями наличными.

Видеосистема должна фиксировать рабочее место работника, зону клиентов и входы/выходы с архивацией записей не менее 14 дней, а также предоставлять инспекторам Нацбанка доступ к просмотру архива по запросу во время проверок.

ПО "Санлайт Эссетс и Компания", ООО "ВФС Украина", ООО "ФК Диджитал Финанс", ООО "Системный Финансовый Консалтинг", ООО "ФК Фин-Ранг" и ООО "ФК Мега Финанс" получили штрафы по 51 тыс грн каждая за нарушение пункта 5 раздела II Правил № 140 и пункт 5 состоят в непредставлении или несвоевременном представлении в Национальный банк отчетности по вопросам НПК/ФТ.

ПО "Ломбард Платинум Клад", ПО "Ломбард Галицкий", ПО "Ломбард ПРО100Кредит", ООО "ФК Тайгер Финанс", ООО "ФК Авра Финанс", ООО "ФК Алькор Кепитал", ООО "СБ Эксельсиор Прайм", ООО "ФК Кредит-Капитал" "Тугато-Украина" и ООО "Кредит Инвестмент Груп" получили письменные предупреждения за нарушение пункта 5 раздела II Правил № 140 и пунктов 14 и/или 15 приложения к этим правилам.

Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк, который покупает Сергей Тигипко за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.