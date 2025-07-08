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НБУ в июне привлек к ответственности 23 финучреждения: наибольший штраф составил более 20 млн грн
В июне 2025 года Национальный банк применил меры влияния к двум банкам и 21 небанковскому финансовому учреждению за нарушение требований финансового мониторинга и валютного законодательства. Наибольший штраф свыше 20 млн грн получило АО "Кристаллбанк".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Финансовые санкции НБУ
- АО "Кристаллбанк"
АО "Кристаллбанк" получил штраф в размере 20,27 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
- не обеспечила надлежащую организацию финмониторинга;
- не разработала эффективные внутренние документы для управления рисками;
- ненадлежаще проверяла клиентов;
- не учитывала риски при использовании новых продуктов и технологий;
- несвоевременно предоставляла запрашиваемую инспекторами информацию.
Нарушения зафиксированы в соответствии с нормами Закона о НДП/ФТ.
АО "Кристаллбанк" также получило письменное предупреждение за ряд нарушений требований законодательства в сфере финмониторинга. В частности:
- банк не провел дополнительную проверку клиента, являющегося членом семьи политически значимого лица (нарушение статьи 11 Закона о НДП/ФТ);
- не прекратил деловые отношения или не отказал в проведении операций с клиентами, в отношении которых имелись риски (нарушение статьи 15 Закона);
- не внес в анкету клиента подтвержденные документы и не обновил данные в течение 10 рабочих дней после их актуализации (нарушение Положения № 65, пункты 22, 23).
- АО "АБ "Радобанк"
АО "АБ "Радабанк" получил штраф в 15 млн грн за нарушение законодательства в сфере финмониторинга.
- банк не применял риск-ориентированный подход в своей деятельности;
- ненадлежаще проверял новых и имеющихся клиентов (нарушение статей 7 и 8 Закона о ПИК/ФТ).
Кроме того, банк получил письменное предупреждение за то, что:
- не разработал и не обновил внутренние документы по финмониторингу, позволяющие эффективно управлять рисками;
- не внес в анкету клиента достоверную информацию, полученную при проверке (нарушение положения № 65).
- ЧАО "СК "Ультра Альянс"
ЧАО "СК "Ультра Альянс" оштрафовано на 5,67 млн грн за нарушение требований финансового мониторинга.
- ненадлежаще организовала первичный финмониторинг и риск-ориентированный подход;
- не установила высокий риск для клиентов, связанных с санкциями или государством-агрессором;
- не разработала и не обновила внутренние документы по управлению рисками;
- ненадлежаще проверяла новых и действующих клиентов;
- не предоставляла Нацбанку полную и достоверную информацию по запросам;
- не документировала и хранила необходимые записи и документы;
- не получила разрешения руководителя на установление деловых отношений с политически значимыми лицами и их близкими;
- не обеспечила ознакомление работников с внутренними документами по НДП/ФТ.
- ООО "ФК "Центрофинанс"
ООО "ФК "Центрофинанс" получило штрафы на общую сумму 272 тыс. грн за нарушение в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.
В частности:
- штраф 255 тыс. грн за ненадлежащую проверку клиентов и несоблюдение требований по разработке и обновлению внутренних документов из НДП/ФТ;
- штраф 17 тыс. грн за ошибки и неполное представление статистической отчетности о валютных операциях в Нацбанк;
- письменнаое предупреждение за неполное и несвоевременное предоставление информации и документов Национальному банку на запросы, связанные с контролем соблюдения законодательства в сфере ПИК/ФТ.
- ООО "Премиум Финанс"
ООО "Премиум Финанс" оштрафовано на 200 тыс. грн за нарушение правил торговли валютными ценностями в наличной форме во время военного положения.
Нарушения состоят в:
- отсутствие системы видеоконтроля в помещении, где осуществляются валютные операции, а также невозможность предоставить копии записей инспекторам Нацбанка;
- несоблюдение требования прекращать валютные операции при неисправности системы видеоконтроля до ее восстановления.
Кроме того, компания получила письменное предупреждение за несвоевременное предоставление Нацбанку необходимой информации на запросы.
- ООО "ФК Либерти Финанс"
ООО "ФК Либерти Финанс" оштрафовано на 200 тыс. грн за нарушение пункта 5 Постановления № 165. Учреждение не обеспечило установление системы видеоконтроля в помещении структурного подразделения, где осуществляют операции по торговле валютными ценностями наличными.
Видеосистема должна фиксировать рабочее место работника, зону клиентов и входы/выходы с архивацией записей не менее 14 дней, а также предоставлять инспекторам Нацбанка доступ к просмотру архива по запросу во время проверок.
- ПО "Санлайт Эссетс и Компания", ООО "ВФС Украина", ООО "ФК Диджитал Финанс", ООО "Системный Финансовый Консалтинг", ООО "ФК Фин-Ранг" и ООО "ФК Мега Финанс" получили штрафы по 51 тыс грн каждая за нарушение пункта 5 раздела II Правил № 140 и пункт 5 состоят в непредставлении или несвоевременном представлении в Национальный банк отчетности по вопросам НПК/ФТ.
- ПО "Ломбард Платинум Клад", ПО "Ломбард Галицкий", ПО "Ломбард ПРО100Кредит", ООО "ФК Тайгер Финанс", ООО "ФК Авра Финанс", ООО "ФК Алькор Кепитал", ООО "СБ Эксельсиор Прайм", ООО "ФК Кредит-Капитал" "Тугато-Украина" и ООО "Кредит Инвестмент Груп" получили письменные предупреждения за нарушение пункта 5 раздела II Правил № 140 и пунктов 14 и/или 15 приложения к этим правилам.
Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк, который покупает Сергей Тигипко за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.