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НБУ у червні притягнув до відповідальності 23 фінустанови: найбільший штраф сягнув понад 20 млн грн

нбу
НБУ штрафує фінустанови за фінмоніторинг / НБУ

У червні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до двох банків і 21 небанківської фінансової установи за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства. Найбільший штраф понад 20 млн грн отримав АТ "Кристалбанк".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Фінансові санкції НБУ

  • АТ "Кристалбанк"

АТ "Кристалбанк" отримав штраф у розмірі 20,27 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Нацбанк встановив, що установа:

  • не забезпечила належну організацію фінмоніторингу;
  • не розробила ефективні внутрішні документи для управління ризиками;
  • неналежно перевіряла клієнтів;
  • не враховувала ризики при використанні нових продуктів і технологій;
  • несвоєчасно надавала запитувану інспекторами інформацію.

Порушення зафіксовано згідно з нормами Закону про ПВК/ФТ.

АТ "Кристалбанк" також отримав письмове застереження за низку порушень вимог законодавства у сфері фінмоніторингу. Зокрема:

  • банк не провів додаткову перевірку клієнта, який є членом сім’ї політично значущої особи (порушення статті 11 Закону про ПВК/ФТ);
  • не припинив ділові відносини або не відмовив у проведенні операцій із клієнтами, щодо яких були ризики (порушення статті 15 Закону);
  • не вніс до анкети клієнта підтверджені документи та не оновив дані впродовж 10 робочих днів після їх актуалізації (порушення Положення № 65, пункти 22, 23).
  • АТ "АБ "Радабанк" 

АТ "АБ "Радабанк" отримав штраф у 15 млн грн за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Зокрема:

  • банк не застосовував ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності;
  • неналежно перевіряв нових і наявних клієнтів (порушення статей 7 і 8 Закону про ПВК/ФТ).

Крім того, банк отримав письмове застереження за те, що:

  • не розробив і не оновив внутрішні документи з фінмоніторингу, які б дозволяли ефективно керувати ризиками;
  • не вніс до анкети клієнта достовірну інформацію, отриману під час перевірки (порушення положення № 65).
  • ПрАТ "СК "Ультра Альянс"

ПрАТ "СК "Ультра Альянс" оштрафовано на 5,67 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу. Установа:

  • неналежно організувала первинний фінмоніторинг і ризик-орієнтований підхід;
  • не встановила високий ризик для клієнтів, пов’язаних із санкціями або державою-агресором;
  • не розробила і не оновила внутрішні документи для управління ризиками;
  • неналежно перевіряла нових і чинних клієнтів;
  • не надавала Нацбанку повну та достовірну інформацію на запити;
  • не документувала та не зберігала необхідні записи та документи;
  • не отримала дозволу керівника на встановлення ділових відносин з політично значущими особами та їхніми близькими;
  • не забезпечила ознайомлення працівників з внутрішніми документами з ПВК/ФТ.
  • ТОВ "ФК "Центрофінанс" 

ТОВ "ФК "Центрофінанс" отримало штрафи на загальну суму 272 тис. грн за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Зокрема:

  • штраф 255 тис. грн за неналежну перевірку клієнтів та недотримання вимог щодо розробки і оновлення внутрішніх документів з ПВК/ФТ;
  • штраф 17 тис. грн за помилки та неповне подання статистичної звітності про валютні операції до Нацбанку;
  • письмове застереження за неповне та несвоєчасне надання інформації і документів Національному банку на запити, пов’язані з контролем дотримання законодавства у сфері ПВК/ФТ.
  • ТОВ "Преміум Фінанс" 

ТОВ "Преміум Фінанс" оштрафовано на 200 тис. грн за порушення правил торгівлі валютними цінностями у готівковій формі під час воєнного стану.

Порушення полягають у:

  • відсутності системи відеоконтролю в приміщенні, де здійснюються валютні операції, а також неможливості надати копії записів інспекторам Нацбанку;
  • недотриманні вимоги припиняти валютні операції при несправності системи відеоконтролю до її відновлення.

Крім того, компанія отримала письмове застереження за несвоєчасне надання Нацбанку необхідної інформації на запити.

  • ТОВ "ФК Ліберті Фінанс" 

ТОВ "ФК Ліберті Фінанс" оштрафовано на 200 тис. грн за порушення пункту 5 Постанови № 165. Установа не забезпечила встановлення системи відеоконтролю в приміщенні структурного підрозділу, де здійснюють операції з торгівлі валютними цінностями готівкою.

Відеосистема має фіксувати робоче місце працівника, зону клієнтів та входи/виходи, з архівацією записів не менше 14 днів, а також надавати інспекторам Нацбанку доступ до перегляду архіву за запитом під час перевірок.

  • ПТ "Санлайт Ессетс і Компанія", ТОВ "ВФС Україна", ТОВ "ФК Діджитал Фінанс", ТОВ "Системний Фінансовий Консалтинг", ТОВ "ФК Фін-Ранг" та ТОВ "ФК Мега Фінанс" отримали штрафи по 51 тис грн кожна за порушення пункту 5 розділу II Правил № 140 та пунктів 14, 15 додатка до цих правил. Порушення полягають у неподанні або несвоєчасному поданні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ.
  • ПТ "Ломбард Платинум Скарб", ПТ "Ломбард Галицький", ПТ "Ломбард ПРО100Кредит", ТОВ "ФК Тайгер Фінанс", ТОВ "ФК Авра Фінанс", ТОВ "ФК Алькор Кепітал", ТОВ "СБ Ексельсіор Прайм", ТОВ "ФК Кредит-Капітал", ТОВ "СБ СмартПрогрес", ТОВ "Тугато-Україна" та ТОВ "Кредит Інвестмент Груп" отримали письмові застереження за порушення пункту 5 розділу II Правил № 140 та пунктів 14 і/або 15 додатка до цих правил. Порушення полягають у неподанні або несвоєчасному поданні звітності з питань ПВК/ФТ до Національного банку.

Нещодавно також НБУ оштрафував Ідея банк, який купує Сергій Тігіпко за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.

Автор:
Ольга Опенько