НБУ у червні притягнув до відповідальності 23 фінустанови: найбільший штраф сягнув понад 20 млн грн

У червні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до двох банків і 21 небанківської фінансової установи за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства. Найбільший штраф понад 20 млн грн отримав АТ "Кристалбанк".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Фінансові санкції НБУ

АТ "Кристалбанк"

АТ "Кристалбанк" отримав штраф у розмірі 20,27 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Нацбанк встановив, що установа:

не забезпечила належну організацію фінмоніторингу;

не розробила ефективні внутрішні документи для управління ризиками;

неналежно перевіряла клієнтів;

не враховувала ризики при використанні нових продуктів і технологій;

несвоєчасно надавала запитувану інспекторами інформацію.

Порушення зафіксовано згідно з нормами Закону про ПВК/ФТ.

АТ "Кристалбанк" також отримав письмове застереження за низку порушень вимог законодавства у сфері фінмоніторингу. Зокрема:

банк не провів додаткову перевірку клієнта, який є членом сім’ї політично значущої особи (порушення статті 11 Закону про ПВК/ФТ);

не припинив ділові відносини або не відмовив у проведенні операцій із клієнтами, щодо яких були ризики (порушення статті 15 Закону);

не вніс до анкети клієнта підтверджені документи та не оновив дані впродовж 10 робочих днів після їх актуалізації (порушення Положення № 65, пункти 22, 23).

АТ "АБ "Радабанк"

АТ "АБ "Радабанк" отримав штраф у 15 млн грн за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Зокрема:

банк не застосовував ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності;

неналежно перевіряв нових і наявних клієнтів (порушення статей 7 і 8 Закону про ПВК/ФТ).

Крім того, банк отримав письмове застереження за те, що:

не розробив і не оновив внутрішні документи з фінмоніторингу, які б дозволяли ефективно керувати ризиками;

не вніс до анкети клієнта достовірну інформацію, отриману під час перевірки (порушення положення № 65).

ПрАТ "СК "Ультра Альянс"

ПрАТ "СК "Ультра Альянс" оштрафовано на 5,67 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу. Установа:

неналежно організувала первинний фінмоніторинг і ризик-орієнтований підхід;

не встановила високий ризик для клієнтів, пов’язаних із санкціями або державою-агресором;

не розробила і не оновила внутрішні документи для управління ризиками;

неналежно перевіряла нових і чинних клієнтів;

не надавала Нацбанку повну та достовірну інформацію на запити;

не документувала та не зберігала необхідні записи та документи;

не отримала дозволу керівника на встановлення ділових відносин з політично значущими особами та їхніми близькими;

не забезпечила ознайомлення працівників з внутрішніми документами з ПВК/ФТ.

ТОВ "ФК "Центрофінанс"

ТОВ "ФК "Центрофінанс" отримало штрафи на загальну суму 272 тис. грн за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Зокрема:

штраф 255 тис. грн з а неналежну перевірку клієнтів та недотримання вимог щодо розробки і оновлення внутрішніх документів з ПВК/ФТ;

а неналежну перевірку клієнтів та недотримання вимог щодо розробки і оновлення внутрішніх документів з ПВК/ФТ; штраф 17 тис. грн за помилки та неповне подання статистичної звітності про валютні операції до Нацбанку;

за помилки та неповне подання статистичної звітності про валютні операції до Нацбанку; письмове застереження за неповне та несвоєчасне надання інформації і документів Національному банку на запити, пов’язані з контролем дотримання законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ "Преміум Фінанс"

ТОВ "Преміум Фінанс" оштрафовано на 200 тис. грн за порушення правил торгівлі валютними цінностями у готівковій формі під час воєнного стану.

Порушення полягають у:

відсутності системи відеоконтролю в приміщенні, де здійснюються валютні операції, а також неможливості надати копії записів інспекторам Нацбанку;

недотриманні вимоги припиняти валютні операції при несправності системи відеоконтролю до її відновлення.

Крім того, компанія отримала письмове застереження за несвоєчасне надання Нацбанку необхідної інформації на запити.

ТОВ "ФК Ліберті Фінанс"

ТОВ "ФК Ліберті Фінанс" оштрафовано на 200 тис. грн за порушення пункту 5 Постанови № 165. Установа не забезпечила встановлення системи відеоконтролю в приміщенні структурного підрозділу, де здійснюють операції з торгівлі валютними цінностями готівкою.

Відеосистема має фіксувати робоче місце працівника, зону клієнтів та входи/виходи, з архівацією записів не менше 14 днів, а також надавати інспекторам Нацбанку доступ до перегляду архіву за запитом під час перевірок.

ПТ "Санлайт Ессетс і Компанія", ТОВ "ВФС Україна", ТОВ "ФК Діджитал Фінанс", ТОВ "Системний Фінансовий Консалтинг", ТОВ "ФК Фін-Ранг" та ТОВ "ФК Мега Фінанс" отримали штрафи по 51 тис грн кожна за порушення пункту 5 розділу II Правил № 140 та пунктів 14, 15 додатка до цих правил. Порушення полягають у неподанні або несвоєчасному поданні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ.

ПТ "Ломбард Платинум Скарб", ПТ "Ломбард Галицький", ПТ "Ломбард ПРО100Кредит", ТОВ "ФК Тайгер Фінанс", ТОВ "ФК Авра Фінанс", ТОВ "ФК Алькор Кепітал", ТОВ "СБ Ексельсіор Прайм", ТОВ "ФК Кредит-Капітал", ТОВ "СБ СмартПрогрес", ТОВ "Тугато-Україна" та ТОВ "Кредит Інвестмент Груп" отримали письмові застереження за порушення пункту 5 розділу II Правил № 140 та пунктів 14 і/або 15 додатка до цих правил. Порушення полягають у неподанні або несвоєчасному поданні звітності з питань ПВК/ФТ до Національного банку.

Нещодавно також НБУ оштрафував Ідея банк, який купує Сергій Тігіпко за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.