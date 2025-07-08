- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
НБУ у червні притягнув до відповідальності 23 фінустанови: найбільший штраф сягнув понад 20 млн грн
У червні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до двох банків і 21 небанківської фінансової установи за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства. Найбільший штраф понад 20 млн грн отримав АТ "Кристалбанк".
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Фінансові санкції НБУ
- АТ "Кристалбанк"
АТ "Кристалбанк" отримав штраф у розмірі 20,27 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Нацбанк встановив, що установа:
- не забезпечила належну організацію фінмоніторингу;
- не розробила ефективні внутрішні документи для управління ризиками;
- неналежно перевіряла клієнтів;
- не враховувала ризики при використанні нових продуктів і технологій;
- несвоєчасно надавала запитувану інспекторами інформацію.
Порушення зафіксовано згідно з нормами Закону про ПВК/ФТ.
АТ "Кристалбанк" також отримав письмове застереження за низку порушень вимог законодавства у сфері фінмоніторингу. Зокрема:
- банк не провів додаткову перевірку клієнта, який є членом сім’ї політично значущої особи (порушення статті 11 Закону про ПВК/ФТ);
- не припинив ділові відносини або не відмовив у проведенні операцій із клієнтами, щодо яких були ризики (порушення статті 15 Закону);
- не вніс до анкети клієнта підтверджені документи та не оновив дані впродовж 10 робочих днів після їх актуалізації (порушення Положення № 65, пункти 22, 23).
- АТ "АБ "Радабанк"
АТ "АБ "Радабанк" отримав штраф у 15 млн грн за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Зокрема:
- банк не застосовував ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності;
- неналежно перевіряв нових і наявних клієнтів (порушення статей 7 і 8 Закону про ПВК/ФТ).
Крім того, банк отримав письмове застереження за те, що:
- не розробив і не оновив внутрішні документи з фінмоніторингу, які б дозволяли ефективно керувати ризиками;
- не вніс до анкети клієнта достовірну інформацію, отриману під час перевірки (порушення положення № 65).
- ПрАТ "СК "Ультра Альянс"
ПрАТ "СК "Ультра Альянс" оштрафовано на 5,67 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу. Установа:
- неналежно організувала первинний фінмоніторинг і ризик-орієнтований підхід;
- не встановила високий ризик для клієнтів, пов’язаних із санкціями або державою-агресором;
- не розробила і не оновила внутрішні документи для управління ризиками;
- неналежно перевіряла нових і чинних клієнтів;
- не надавала Нацбанку повну та достовірну інформацію на запити;
- не документувала та не зберігала необхідні записи та документи;
- не отримала дозволу керівника на встановлення ділових відносин з політично значущими особами та їхніми близькими;
- не забезпечила ознайомлення працівників з внутрішніми документами з ПВК/ФТ.
- ТОВ "ФК "Центрофінанс"
ТОВ "ФК "Центрофінанс" отримало штрафи на загальну суму 272 тис. грн за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Зокрема:
- штраф 255 тис. грн за неналежну перевірку клієнтів та недотримання вимог щодо розробки і оновлення внутрішніх документів з ПВК/ФТ;
- штраф 17 тис. грн за помилки та неповне подання статистичної звітності про валютні операції до Нацбанку;
- письмове застереження за неповне та несвоєчасне надання інформації і документів Національному банку на запити, пов’язані з контролем дотримання законодавства у сфері ПВК/ФТ.
- ТОВ "Преміум Фінанс"
ТОВ "Преміум Фінанс" оштрафовано на 200 тис. грн за порушення правил торгівлі валютними цінностями у готівковій формі під час воєнного стану.
Порушення полягають у:
- відсутності системи відеоконтролю в приміщенні, де здійснюються валютні операції, а також неможливості надати копії записів інспекторам Нацбанку;
- недотриманні вимоги припиняти валютні операції при несправності системи відеоконтролю до її відновлення.
Крім того, компанія отримала письмове застереження за несвоєчасне надання Нацбанку необхідної інформації на запити.
- ТОВ "ФК Ліберті Фінанс"
ТОВ "ФК Ліберті Фінанс" оштрафовано на 200 тис. грн за порушення пункту 5 Постанови № 165. Установа не забезпечила встановлення системи відеоконтролю в приміщенні структурного підрозділу, де здійснюють операції з торгівлі валютними цінностями готівкою.
Відеосистема має фіксувати робоче місце працівника, зону клієнтів та входи/виходи, з архівацією записів не менше 14 днів, а також надавати інспекторам Нацбанку доступ до перегляду архіву за запитом під час перевірок.
- ПТ "Санлайт Ессетс і Компанія", ТОВ "ВФС Україна", ТОВ "ФК Діджитал Фінанс", ТОВ "Системний Фінансовий Консалтинг", ТОВ "ФК Фін-Ранг" та ТОВ "ФК Мега Фінанс" отримали штрафи по 51 тис грн кожна за порушення пункту 5 розділу II Правил № 140 та пунктів 14, 15 додатка до цих правил. Порушення полягають у неподанні або несвоєчасному поданні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ.
- ПТ "Ломбард Платинум Скарб", ПТ "Ломбард Галицький", ПТ "Ломбард ПРО100Кредит", ТОВ "ФК Тайгер Фінанс", ТОВ "ФК Авра Фінанс", ТОВ "ФК Алькор Кепітал", ТОВ "СБ Ексельсіор Прайм", ТОВ "ФК Кредит-Капітал", ТОВ "СБ СмартПрогрес", ТОВ "Тугато-Україна" та ТОВ "Кредит Інвестмент Груп" отримали письмові застереження за порушення пункту 5 розділу II Правил № 140 та пунктів 14 і/або 15 додатка до цих правил. Порушення полягають у неподанні або несвоєчасному поданні звітності з питань ПВК/ФТ до Національного банку.
Нещодавно також НБУ оштрафував Ідея банк, який купує Сергій Тігіпко за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.