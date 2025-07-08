На венгерской границе временно остановлены пропускные операции из-за непогоды: что известно

8 июля из-за ликвидации последствий непогоды временно приостановлена работа пункта пропуска "Дзинково — Лонья" на украинско-венгерской границе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Ограничение на границе

8 июля на украинско-венгерской границе временно приостановлены пропускные операции в пункте пропуска "Дзинково — Лонья" из-за ликвидации последствий непогоды.

Путешественников просят учесть это при планировании поездок и воспользоваться для пересечения границы ближайшими пунктами пропуска – "Косино" или "Великая Паладь".

О работе пунктов пропуска

Напомним, в пункте пропуска " Солотвино – Сигету-Мармации" на границе с Румынией временно приостановят оформление транспортных средств с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.

Также идет реализация масштабного инфраструктурного проекта — строительство международного пункта пропуска "Белая Церковь (Украина) — Сигету-Мармацией (Румыния)" с подъездными путями и мостом через реку Тиса.

Госпогранслужба обращает внимание, что из-за летнего туристического сезона нагрузка на пункты пропуска Львовщины возросла. В настоящее время пассажиропоток увеличился на 25%, а в разгар сезона ожидается – до 40%.