Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,80

+0,06

EUR

49,03

--0,09

Наличный курс:

USD

41,71

41,65

EUR

49,45

49,27

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На венгерской границе временно остановлены пропускные операции из-за непогоды: что известно

граница, пункт пропуска
Временное закрытие пропускного пункта

8 июля из-за ликвидации последствий непогоды временно приостановлена работа пункта пропуска "Дзинково — Лонья" на украинско-венгерской границе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Ограничение на границе

8 июля на украинско-венгерской границе временно приостановлены пропускные операции в пункте пропуска "Дзинково — Лонья" из-за ликвидации последствий непогоды.

Путешественников просят учесть это при планировании поездок и воспользоваться для пересечения границы ближайшими пунктами пропуска – "Косино" или "Великая Паладь".

О работе пунктов пропуска

Напомним, в пункте пропуска " Солотвино – Сигету-Мармации" на границе с Румынией временно приостановят оформление транспортных средств с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.

Также идет реализация масштабного инфраструктурного проекта — строительство международного пункта пропуска "Белая Церковь (Украина) — Сигету-Мармацией (Румыния)" с подъездными путями и мостом через реку Тиса.

Госпогранслужба обращает внимание, что из-за летнего туристического сезона нагрузка на пункты пропуска Львовщины возросла. В настоящее время пассажиропоток увеличился на 25%, а в разгар сезона ожидается – до 40%.

Автор:
Ольга Опенько