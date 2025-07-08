На угорському кордоні тимчасово зупинено пропускні операції через негоду: що відомо

8 липня через ліквідацію наслідків негоди тимчасово призупинено роботу пункту пропуску “Дзвінкове – Лонья” на українсько-угорському кордоні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Обмеження на кордоні

8 липня на українсько-угорському кордоні тимчасово призупинено пропускні операції у пункті пропуску "Дзвінкове – Лонья" через ліквідацію наслідків негоди.

Подорожуючих просять врахувати це при плануванні поїздок і скористатися для перетину кордону найближчими пунктами пропуску – "Косино" або "Велика Паладь".

Про роботу пунктів пропуску

Нагадаємо, у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" на кордоні з Румунією тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00.

Також триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту — будівництво міжнародного пункту пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під’їзними шляхами та мостом через річку Тиса.

Держприкордонслужба звертає увагу, що через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло. Наразі пасажиропотік збільшився на 25%, а в розпал сезону очікується – до 40%.