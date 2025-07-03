У пункті пропуску на кордоні з Румунією призупинять оформлення транспортних засобів

У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" на кордоні з Румунією тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що пішохідне сполучення працює без змін.

З 7 липня і попередньо по 3 вересня 2025 року на цьому пункті пропуску проводитимуть ремонтні роботи – реконструкцію мосту через річку Тиса.

Держприкордонслужба просить громадян врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.

Також триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту — будівництво міжнародного пункту пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під’їзними шляхами та мостом через річку Тиса.

Черги на кордоні з Польщею

Держприкордонслужба звертає увагу, що через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло. Наразі пасажиропотік збільшився на 25%, а в розпал сезону очікується – до 40%.

Станом на зараз фіксується накопичення транспорту у пунктах пропуску: "Шегині", "Краківець", "Грушів", "Рава-Руська", "Угринів".

"Нижанковичі" та "Смільниця" працюють без черг.

Крім того, у пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні тривають масштабні ремонтно-модернізаційні роботи, через що тимчасово ускладнено рух як легкового, так і вантажного транспорту.