В пункте пропуска на границе с Румынией приостановят оформление транспортных средств

В пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармации" на границе с Румынией временно приостановят оформление транспортных средств с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.

Пешеходное сообщение работает без изменений.

С 7 июля и до 3 сентября 2025 года на этом пункте пропуска будут проводить ремонтные работы – реконструкцию моста через реку Тиса.

Госпогранслужба просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок.

Также идет реализация масштабного инфраструктурного проекта — строительство международного пункта пропуска "Белая Церковь (Украина) — Сигету-Мармацией (Румыния)" с подъездными путями и мостом через реку Тиса.

Очереди на границе с Польшей

Госпогранслужба обращает внимание, что из-за летнего туристического сезона нагрузка на пункты пропуска Львовщины возросла. Пока пассажиропоток увеличился на 25%, а в разгар сезона ожидается – до 40%.

На данный момент фиксируется накопление транспорта в пунктах пропуска: "Шегини", "Краковец", "Грушев", "Рава-Русская", "Угринов".

"Нижанковичи" и "Смольница" работают без очередей.

Кроме того, в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе продолжаются масштабные ремонтно-модернизационные работы, из-за чего временно затруднено движение как легкового, так и грузового транспорта.