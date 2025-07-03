У пункті пропуску "Шегині – Медика" тимчасові обмеження руху

Державна прикордонна служба України попереджає про тимчасові обмеження у роботі пункту пропуску “Шегині – Медика” через проведення дорожніх робіт з обох боків кордону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.

На польському боці, у пункті "Медика", триває ремонт дорожнього покриття. До 20:00 сьогодні пропуск легкових автомобілів на в’їзд до Польщі (виїзд з України) здійснюється лише через дві смуги. Пропускна спроможність обмежена до приблизно 5 авто на годину.

На українському боці, у "Шегинях", триває реконструкція інфраструктури: проводиться демонтаж старого покриття та укладання інженерних мереж. Це також знижує загальну ефективність пункту пропуску.

У зв’язку з цим прикордонники рекомендують громадянам, які планують перетин кордону, обирати альтернативні маршрути. Наразі найменш завантажені пункти пропуску: "Рава-Руська", "Смільниця" та "Нижанковичі".

Нагадаємо, у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієї" на кордоні з Румунією тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00.