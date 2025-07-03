В пункте пропуска "Шегини – Медика" временные ограничения движения

Государственная пограничная служба Украины предупреждает о временных ограничениях в работе пункта пропуска "Шегини — Медика" из-за проведения дорожных работ по обе стороны границы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

На польской стороне, в пункте "Медика", идет ремонт дорожного покрытия. К 20:00 сегодня пропуск легковых автомобилей на въезд в Польшу (выезд из Украины) осуществляется только через две полосы. Пропускная способность ограничена примерно до 5 авто в час.

На украинской стороне, в "Шегинях", идет реконструкция инфраструктуры: проводится демонтаж старого покрытия и укладка инженерных сетей. Это также снижает общую эффективность пункта пропуска.

В связи с этим пограничники рекомендуют гражданам, планирующим пересечение границы, выбирать альтернативные маршруты. На данный момент наименее загружены пункты пропуска: "Рава-Русская", "Смольница" и "Нижанковичи".

Напомним, в пункте пропуска " Солотвино – Сигету-Мармации" на границе с Румынией временно приостановят оформление транспортных средств с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.