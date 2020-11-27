СБУ заблокировала финансирование боевиков "ДНР" через поставки угля в Украину и ЕС

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала содействие террористической организации "ДНР" в незаконных поставках угля в нашу страну и страны ЕС.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовал противоправный механизм владелец донецких обогатительных фабрик группы компаний "Энергоимпекс".

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По договоренности с главарями "ДНР", его структуры "помогали" боевикам с сортировкой и обогащением угля, добытым на "национализированных" шахтах.

На продукцию организаторы делали поддельные документы о ее происхождении. Затем уголь через территорию РФ "официально" поставляли и реализовывали в Украине и некоторых странах Европейского Союза.

Большая часть полученных средств шла в псевдобюджет "республики" и на материальную поддержку незаконных вооруженных формирований.

Для проведения противоправной деятельности в нашей стране организатор зарегистрировал в Киеве так называемую "зеркальную" коммерческую структуру с украинской юрисдикцией.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Киеве ряд следственных действий в офисе и по месту жительства фигурантов дела. Изъята документация, печати субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, доказывающих осуществление сделки.

Решается вопрос о уведомление о подозрении организатору украинского "офиса" и другим фигурантам по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие. Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

Напомним, в апреле Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора блокировала финансирование терроризма путем масштабного изготовления и реализации алкогольной продукции.