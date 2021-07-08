СБУ задержала фальшивомонетчика из санкционного списка СНБО (ФОТО, ВИДЕО)

Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, занимавшуюся сбытом крупных сумм поддельных банкнот, которые не идентифицировались как подделка даже устройством для проверки денег.

Как говорится в сообщении спецслужбы, организатором схемы является гражданин России, фигурирующий в санкционных списках Совета нацбезопасности и обороны и считающийся "криминальным авторитетом".

Кроме него, в преступную группировку входили и другие граждане РФ и Украины. Отмечается, что они продавали фальшивки, поступавшие в Украину из-за границы, ниже номинальной стоимости.

Сотрудники СБУ задержали организатора и одного из участников группировки. По месту жительства, регистрации и в личных автомобилях фигурантов проведены санкционированные обыски.

Обоим сообщено о подозрении в совершении по части 2 статьи 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения денежного залога, сумма которого не указывается.

Мероприятия проводились с сотрудниками следственного управления Главного управления полиции в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры. В свою очередь, сама одесская полиция уточняет, что речь идет о 25-летнем россиянине, поселившемся в Киеве.

В качестве партнера правонарушитель привлек местного жителя старше себя на год. Скупая фальшивые купюры за рубежом, злоумышленники перепродавали их таким же фальшивомонетчикам в Украине. Одна из преступных сделок, которую провернули задержанные и задокументировали правоохранители, была с 20 фальшивыми купюрами номиналом 50 долларов.

В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у фигурантов поддельные деньги, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещи, обнаруженные в ходе обысков.

Отметим, что СНБО на заседании 14 мая решил ввести санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранных криминальных авторитетов с запретом на въезд в Украину и принудительным выдворением тех из них, кто в ней находится. Спустя неделю их ввел в действие президент Владимир Зеленский. Правоохранители при этом не дают понять, о ком конкретно из них идет речь.

Напомним, что в феврале СБУ также в Одессе задержала организаторов и активных участников международной группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов.