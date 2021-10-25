Политика 20 минут назад

Стефанчук направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию

Спикер рассчитывает на объективное экспертное заключение по инициативе, под которой подписалась половина "слуг народа"

Руслан Стефанчук. Фото: Facebook-страница Руслан Стефанчук. Фото: Facebook-страница
Руслан Стефанчук. Фото: Facebook-страница

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук направил законопроект "О местном референдуме" на анализ Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Учитывая признанный в европейской среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту "О местном референдуме", — указал глава парламента.

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По его словам, крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне.

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Напомним, данный законопроект был внесен в Раду и зарегистрирован под №5512 19 мая, но до сих пор не рассматривался. Авторами документа являются Стефанчук и еще 111 депутатов, почти все из которых являются членами фракции "Слуга народа", включая ее лидера Давида Арахамию.

Отметим также, что 26 января Рада приняла закон о всеукраинском референдуме 26 января, однако президент Владимир Зеленский подписал его лишь 8 апреля.

В начале июня Зеленский заявил, что первый вопрос, который будет вынесен на всеукраинский референдум, станет вопрос о статусе олигархов.

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