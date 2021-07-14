Политика 30 минут назад

Суд отпустил Семена Семенченко под домашний арест

Служба безопасности Украины подозревает экс-нардепа в создании частной военной компании

Семен Семенченко (с плакатом). Фото: Facebook Семен Семенченко (с плакатом). Фото: Facebook
Семен Семенченко (с плакатом). Фото: Facebook

Соломенский районный суд Киева сменил меру пресечения бывшему депутату Верховной Рады и бывшему руководителю добровольческого батальона "Донбасс" Семену Семенченко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщается на Facebook-странице экс-нардепа.

Семенченко должен будет прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или судье, не отлучаться без их разрешения из Киева, не общаться с другими подозреваемыми или свидетелями по делу, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

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Напомним, что Служба безопасности Украины подозревает его в создании частной военной компании, куда входило более 150 человек, работавшей под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

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Еще одним подозреваемым является Евгений Шевченко, известный в качестве информатора Национального антикоррупционного бюро. Его, как и Семенченко, также арестовали 26 марта, однако спустя несколько дней он вышел под залог в 5 млн грн.

29 марта СБУ задержала еще одного фигуранта дела о ЧВК Семенченко — Анатолия Виногродского. В тот же день Печерский райсуд отправил его под домашний арест, однако 1 июля тот сообщил, что с него электронный браслет сняли.

Кроме того, Семенченко подозревается СБУ в организации обстрела из гранатомета офиса телеканала "112 Украина" 13 июля 2019 года.

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