Суд закрыл дело по иску основателя Monobank к ПриватБанку по "антиколомойскому" закону

Хозяйственный суд Киева закрыл производство по иску бывшего первого заместителя главы правления ПриватБанка и сооснователя Monobank Олега Гороховского к государственному банку, Министерству финансов, Фонду гарантирования вкладов о признании недействительными договоров о приобретении акций банка, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации ПриватБанка.

Об этом сообщает Finbalance.

По данным НБУ, Гороховский был владельцем 0,3236% акций ПриватБанка до его национализации. Сейчас Гороховский известен на банковском рынке в том числе как один из основателей проекта Monobank.

В декабре 2019 года с исками к ПриватБанку, Минфину и ФГВФЛ обратились и другие бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, которые тоже были миноритарными акционерами финучреждения, в том числе экс-глава правления банка Александр Дубилет (был владельцем 2,7249% акций), экс-первый заместитель главы правления Тимур Новиков (1,3625%), экс-первый заместитель главы правления Владимир Яценко (0,3229%), экс-заместитель главы правления Татьяна Гурьева (0,2422%) и экс-замглавы правления Людмила Шмальченко (0,1614%).

Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка в судебном порядке обжаловали в том числе операцию bail-in — принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации ПриватБанка, а затем, в конце концов, со всеми "старыми" акциями банка (всего — 100%) были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн.

Ранее несколько исков об обжаловании национализации ПриватБанка подал также Игорь Коломойский, которому принадлежали 49,98% акций финучреждения.

Согласно судебным материалам, инициатором закрытия производства в деле по иску Гороховского был ПриватБанк, который ссылался на принятый в мае так называемый "антиколомойский" закон (также известный как "закон о банках", принятый по настоянию МВФ).

Хозсуд Киева констатировал, что согласно этому закону, "права и интересы бывших участников банка, которые были нарушены в результате вывода неплатежеспособного банка с рынка или ликвидации банка могут быть защищены только путем возмещения причиненного вреда в денежной форме".

"Способ защиты, избранный истцом, а именно признание недействительными сделок, не соответствует частям третьей и четвертой статьи 5 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, а поэтому производство по данному делу подлежит закрытию на основании пункта 7 раздела II. Заключительные и переходные положения закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" от 13 мая 2020 года №590-IX", — говорится в постановлении Хозяйственного суда Киева от 14 июля 2020 года.

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Согласно судебным материалам, Гороховский подавал ходатайство о приостановлении производства по этому делу до рассмотрения Конституционным Судом дел о конституционности "антиколомойского" закона и о конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", однако Хозсуд Киева отказался удовлетворить соответствующее ходатайство.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о регулировании банковской деятельности, так называемый, "антиколомойский" закон. Его принятие является последним условием подписания новой кредитной программы с МВФ.

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон, и он вступил в силу.

В ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. МВФ также обнародовал обязательства Украины по новой кредитной программе.