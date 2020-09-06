Тернопольщина может развивать медицинский туризм, если будет финансирование — Игорь Палица

В рамках рабочего визита в Тернопольский областной клинической больницы лидер партии "За Будущее" Игорь Палица отметил, что при высокой квалификации врачей, медицине не хватает средств и современного оборудования.

В качестве примера успешного восстановления медицинских учреждений Игорь Палица привел Волынь, где он возглавлял областной совет: средствами областного бюджета удалось достроить и оснастить перинатальный центр, на очереди — неонатальный и областная больница.

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Тернопольские медики отмечают: есть острая необходимость в отдельном детском стационаре на 500 коек с диагностическими кабинетами и операционным блоком. Ведь детей с инфекционными заболеваниями негде оперировать, чтобы не ставить под угрозу других пациентов.

Отдельный вопрос — оплата труда врачей и их страхования. Ведь те медики, которые не работают, в соответствии с пакетами НСЗУ, с коронавирусными больными, не застрахованы, хотя рискуют так же.

"Мы на прошлой неделе внесли законопроект по страхованию медиков и педагогов, что все врачи и педагоги должны быть застрахованы за счет государства", — рассказал Игорь Палица о законодательной инициативе депутатской группы "Партия" За Будущее".

Политик подчеркнул — потенциал у Запада Украины серьезный. "Западные области, в частности Тернопольщина, могут развивать медицинский туризм, но только если будет соответствующее финансирование отрасли", — заявил политик..



Справка

На сегодняшний день Тернопольская областная детская клиническая больница на 405 коек — единственный в области лечебно-диагностический центр, который предоставляет многопрофильную высокоспециализированную медицинскую помощь детскому населению Тернопольщины от рождения до 18 лет.