Удаленная работа усиливает страх перед кибератаками и утечкой данных — исследование

Изменения в формате работы в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и переход на удаленную работу вывели риск кибернетической атаки на первое место в рейтинге самых больших опасений руководителей и топ-менеджеров компаний.

Об этом свидетельствуют данные отчета страхового брокера Willis Towers Watson (WTW) при участии аналитиков Clyde&Co, передает "Укрстрахование".

Так, согласно отчету "Исследование ответственности D&O 2021", 56% респондентов из Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, США и Великобритании указали кибератаку "очень значительным" или "чрезвычайно значительным" риском.

На втором месте — риск утечки данных (49% респондентов), третье место заняли регуляторные санкции (штрафы, пени) (46% респондентов).

В пятерку главных рисков для топ-менеджеров также вошли риск судебного преследования из-за несоблюдения экологических и трудовых норм, а также риски, связанные с требованиями о приеме на работу.

"Пандемия COVID-19 оказалась благодатной почвой для киберпреступников, стремящихся использовать слабые места компаний, которые вынуждены переходить на новые формы с удаленной работой", — сказано в отчете.

Как сообщалось ранее, за 2020 год количество открытых удаленных вакансий в Украине в сфере информационных технологий выросло в четыре раза и составило в декабре 40% всех вакансий на рынке.

Напомним, в начале ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы.

Документ, в частности, предусматривает разделение понятий дистанционной и надомной работы, вводит понятие гибкого рабочего графика и вводит возможность совмещения дистанционной работы и работы в обычном режиме на рабочем месте.