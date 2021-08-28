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Украина расторгнет контракты на поставку индийских вакцин Novavax и Covishield — Ляшко

В Украину не доставят 10 млн доз вакцины Novavax и 1,5 млн доз препарата Covishield

Вакцина от коронавируса Covishield компании AstraZeneca. Фото: Минздрав Вакцина от коронавируса Covishield компании AstraZeneca. Фото: Минздрав
Вакцина от коронавируса Covishield компании AstraZeneca. Фото: Минздрав

Украина собирается разорвать контракт с предоплатой, согласно которому индийский Serum Institute должен был предоставить 10 млн доз вакцины Novavax и 1,5 млн доз препарата Covishield.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-ланча, приуроченного 100 дням в должности главы Минздрава, передает ZN.UA.

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Известно, что поставки американской вакцины против коронавируса от Novavax в Украине должны были начаться еще в феврале. 14 июня исследование показало, что вакцина эффективна на 90%, в том числе против его различных штаммов.

При этом вакцинированные люди были полностью защищены от тяжелых и даже умеренных случаев заболевания. Случаев госпитализации или смерти среди людей, получивших вакцину, не было.

В свою очередь вакцину Covishield Минздрав зарегистрировал также в феврале. После проведенных исследований Национальная служба здравоохранения (NHS) Англии — одна из четырех систем Национальной службы здравоохранения в Великобритании — сообщила, что две дозы вакцины AstraZeneca защищают от штамма "Дельта" на 92%.

Ляшко также прокомментировал планы Минздрава привить до конца лета 10 млн украинцев.

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"Мы можем. Вакцин достаточно. Но из-за праздников и "после праздников" сроки немного сдвинулись, возможно, на неделю", — отметил он.

Напомним, в августе Украина ожидает поставки 5 млн доз вакцины от коронавируса. Суммарно за три летних месяца наша страна должна получить 13 млн доз.

А до конца 2021 года Украина должна получить еще 17 млн доз вакцины от коронавируса производства Pfizer.

В Минздраве хотят активизировать кампанию по вакцинации украинцев перед прогнозируемой осенней вспышкой COVID-19 и привить до конца лета 10 млн украинцев.

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Как известно, на сегодняшний день первую дозу вакцины получили 3,7 млн  человек, а полностью иммунизированы 2,1 млн.

Как сообщалось, 20 июля 2021 года в Украине стартовал пятый этап вакцинации, на котором сделать прививку от коронавируса могут все взрослые старше 18 лет, а не только пожилые люди или представители определенных профессий.

В Украину 4 августа прибыли 509,4 тысячи доз вакцины против коронавируса производства компании AstraZeneca, предоставленных Данией в качестве гуманитарной помощи.

В июле Украина получила от Румынии 100,8 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca через механизм гражданской защиты Евросоюза.

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