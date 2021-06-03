Уряд Яценюка створив довгострокову загрозу зменшення соціальних видатків — Уманський

Виплати, які має щорічно здійснювати Україна за борговими зобов’язаннями, щороку збільшуватимуться і, як наслідок, потребуватимуть зменшення видатків за іншими статтями державного бюджету, зокрема в соціальній сфері.

Про це пише екс-міністр фінансів Ігор Уманський в своєму блозі на LB.ua.

За його словам, значною мірою зростання виплат стало наслідком умов, на яких проводилася реструктуризація боргів України у 2015 році. Тоді уряд Арсенія Яценюка підтримав підготовану міністром фінансів Наталією Яресько угоду про реструктуризацію боргу України, збільшивши середню вартість його обслуговування.

Також тоді був запущений міф про те, що в рамках цієї реструктуризації вдалося домовитися про списання 3,6 млрд доларів боргу. Але насправді тоді один борговий інструмент просто поміняли на інший — дериватив VRI (так звані ВВП-варанти).

"Насправді це була банальна підміна понять. Адже інвестори отримали право, якщо ВВП України буде зростати, отримувати додатковий дохід", — наголошує екс-міністр.

Наразі ніхто не може точно сказати, скільки саме грошей доведеться віддавати Україні за цими ВВП-варантами, адже це залежить від темпів росту ВВП, при цьому "стелі" за цими виплатами нема.

За песимістичним сценарієм розвитку економіки, який передбачає зростання ВВП в середньому на 3,5% на рік до 2040 року, обсяг виплат за ВВП-варантами може сягнути 5,7 мільярдів доларів. За більш оптимістичним сценарієм зростання ВВП (4,3% на рік) сума виплат сягне 27,2 млрд доларів. Це в рази більше, ніж попередня сума в 3,6 млрд доларів.

"По суті, цей інструмент унеможливлює політику уряду, яка б сприяла зростанню економіки. Адже за таких умов будь-який уряд буде вимушений гальмувати розвиток економіки", — підкреслює Ігор Уманський.

Тобто рішення, які ухвалювалися ще за часів уряду Яценюка-Яресько, призводять до ситуації, коли навіть за швидкого зростання економіки Україна буде вимушена значно скорочувати соціальні видатки, видатки розвитку, видатки на освіту і медицину, аби забезпечити ці надмірні виплати.

При цьому проблема із державним боргом полягає не лише у ВВП-варантах. Видатки на обслуговування державного боргу — чи не найбільша "стаття" бюджету, обсяг запозичень сягає майже 70% доходів державного бюджету.

"Боргова спіраль стискає горло усій економіці. Її розкручування — смерть "пацієнта". Єдине, що залишається для цього уряду чи наступного, нарешті почати думати не лише категоріями одного або трьох років, а зважити ризики для економіки і бюджетної сфери, як наявні, так і до 2040 року, та розпочати переговори щодо реструктуризації державно боргу. І робити це потрібно негайно", — наголошує Ігор Уманський.