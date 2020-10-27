Политика вчера, 22:58

В Черновцах "титушки" избили кандидатку от партии "ЗА МАЙБУТНЄ"

Врачи осмотрели пострадавшую и оказали ей медицинскую помощь. По словам медиков, у нее подозрение на перелом ребра

В Черновцах "титушки" избили кандидатку от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" В Черновцах "титушки" избили кандидатку от партии "ЗА МАЙБУТНЄ"

В Черновцах "титушки" избили кандидатку от партии "ЗА МАЙБУТНЄ". 

В полицию с заявлением обратилась кандидат в депутаты городского совета от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Валентина Серра-Сервера с заявлением о том, что 26 октября неизвестные лица нанесли ей телесные повреждения во время попытки попасть на заседание территориальной избирательной комиссии.

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Об этом сообщили в Женском движении партии "ЗА МАЙБУТНЄ".

"Меня толкали, зажимали дверью и ручкой от двери, вдавили в ребра и в область печени. У меня подозрение на перелом ребра, сейчас буду срочно сделать рентген", — рассказала Валентина Серра-Сервера.

Врачи осмотрели пострадавшую и оказали ей медицинскую помощь. По словам медиков, у нее подозрение на перелом ребра.

Сейчас кандидат дает показания полиции по факту того, что произошло.

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