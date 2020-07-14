В движении "Чесно" заявили о запугивании главреда и призвали начать расследование

В понедельник, 14 июля, в поселке Коцюбинское (Киевская область) неизвестные установили табличку, визуально похожую на мемориальную доску погибшим. Табличка появилась на доме, где живет главный редактор сайта "Чесно" Ирина Федорив.

Кроме фото Ирины, там размещен надпись о якобы приобретении ею квартиры по нереальной цене, передает "Чесно"

"Табличка появилась именно в тот день, когда мы с общиной под парламентом проводили акцию "Коцюбинское-Киев". Акция была заранее анонсирована. Ирпенские застройщики, которые мечтают застроить Беличенский лес и имеют участки в лесу, готовы держать в заложниках больше 20 тысяч населения без доступа к медицине и качественного доступа к образованию, без коммунального транспорта и других услуг. Из-за моей активной гражданской позиции и как журналистка, освещающая жизнь общины, я постоянно наблюдаю за тем, как члены партии "Новых лиц" и лидер этой партии Владимир Карплюк пытается безрезультатно дискредитировать меня в глазах коллег и общества", — отмечает сама Федорив.

Движение "Чесно" расценивает этот случай как очередную попытку запугивания и угроз в адрес активистки, которая отстаивает вынесения в натуру границы национального парка в Беличанского лесу и спасение его от застройки.

"В Украине критическая ситуация с нападениями на активистов и сливом дальнейших дел. Кроме физического насилия, обличителей, журналистов, тех, кто отстаивает интересы своих общин, — постоянно запугивают, публикуют их персональные данные, за ними следят и травят — как в интернете, так и в реальной жизни. Я не хочу думать о том, чем может закончиться такой якобы "троллинг" с установкой таблички, похожей на мемориальную плиту. Мы обращаемся в милицию и требуем должного расследования этого инцидента, а также будем оказывать Ирине надлежащую поддержку ", — говорит координатор Движения "Чесно" Вита Думанская.

Ирина Федорив вызвала полицию и подала соответствующее заявление в правоохранительные органы.

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Отметим, что весной 2018 года у Федорив срезали в квартире электросчетчик. Летом 2017 двое мужчин прокололи шины авто, которое принадлежало ее семье. В 2016 году напротив дома журналистки неизвестные исписали забор, а также — облили зеленкой прокурора.

Напомним, что Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения об изменении адреса для отбывания круглосуточного домашнего ареста экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве.