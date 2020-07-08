Общество 20 минут назад

В Испании запустили линейку обуви из бананового волокна

В отличие от традиционной, такая обувь разлагается максимум за два года

Метеовести Метеовести
Метеовести

Стартап Indianes из Барселоны (Испания), запустил линейку биоразлагаемой обуви Banana Fiber — изготовленной из бананового волокна.

В отличие от традиционной, такая обувь разлагается максимум за два года, пишет freshplaza.

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Для производства нового типа обуви разработчики прибегли к модели круговой экономики, которая помогает уязвимым группам населения. Отмечается, что урожай бананов создает тонны отходов и банановые деревья должны быть срезаны, чтобы плоды снова росли. Примерно 40% стеблей выбрасываются. В отличие от выращивания хлопка, процесс получения бананового волокна практически не вызывает выбросов углекислого газа. Кроме того, волокно производится из сельскохозяйственных отходов, которые не нужно культивировать и которые не потребляют воду, энергию или пестициды.

Стартап продвигает свой бренд с помощью кампании "Revalorizatuzapato. Пожертвуйте свою старую обувь". Покупателям предлагают сдать их старую обувь на переработку, а взамен они могут получить €10 на покупку новой пары из экологических материалов. Например бананового волокна.

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Напомним, что выращивание технической конопли является перспективной нишей и может стать трамплином, который обеспечит успешный старт для развития малых и средних фермерских хозяйств в Украине.

Так, в 2011 году в Украине было только два субъекта сельскохозяйственной деятельности сеяли коноплю — в Сумской и Волынской областях. Ведь после кампании по борьбе с выращиванием наркосодержащих культур ее площади резко сократились из-за того, что охрана плантаций в структуре себестоимости выращивания занимала 30%.

Однако с 2012 года, после выхода постановления Кабмина о восприятии конопли как обычной сельскохозяйственной культуры, ситуация изменилась. Все больше сельхозпроизводителей стали обращать внимание на эту культуру. Единственной проблемой осталось то, что для ее выращивания нужна соответствующая лицензия. Но, по мнению специалистов, проблем с ее получением нет.

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