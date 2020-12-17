В Киеве арестовали подозреваемого в убийстве в переходе на Майдане

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве в подземном переходе на Майдане Независимости в Киеве 8 декабря. Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции в Киеве.

Инцидент произошел около 20:00. В полицию поступило сообщение, что прохожие обнаружили мужчину с ножевыми ранениями.

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По прибытию полицейские опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них дважды ударил оппонента ножом в живот, после чего скрылся с места преступления. От полученного ранения 30-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

По факту умышленного убийства следователи открыли уголовное производство, а личный состав уголовного розыска территориального управления подняли по тревоге.

Был проработан большой объем записей, полученных с камер видеонаблюдения, опрошены десятки свидетелей и очевидцы происшествия. Также для установления личности злоумышленника задействовали оперативников пенитенциарной службы.

Задержанным оказался 44-летний гражданин Казахстана. Чтобы избежать наказания, он постоянно менял места пребывания и одежду.

Фигуранту уже сообщено о подозрении по части 1 статьи 115, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Шевченковский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог.

Напомним также, что прокуратура просит приговорить гражданина Армении, обвиняемого в убийстве сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, к девяти годам тюрьмы с конфискацией имущества.