В Киеве нашли подпольную мастерскую по производству боеприпасов (ФОТО)

В Киеве разоблачили группу лиц, хранивших, изготавливавших в специальной подпольной мастерской и затем продававших боеприпасы в крупных размерах. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Отмечается, что правоохранителям поступила информация, что на территории Шевченковского района столицы четыре человека хранят боеприпасы и огнестрельное оружие, а также имеют специально оборудованную мастерскую для переработки оружия.

По данным следствия, деятельность группы заключалась в скупке комплектующих устройств для изготовления патронов и боеприпасов к огнестрельному оружию, а в дальнейшем — продаже их по различным каналам.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов, а также по адресу мастерской в заброшенном цехе одного из заводов в Дарницком районе изъято около 60 картонных коробок с упаковками патронов к гладкоствольного оружия, 57 мешков и 8 коробок с пыж-контейнерами, 15 ящиков с гильзами для охотничьего оружия, более 6,5 тысячи охотничьих патронов, пластиковые емкости со свинцом и порохом.

Также правоохранители нашли упаковки с сыпучими веществами, похожими на взрывчатые, около 130 бутылок, наполненных металлической дробью и металлическими шарами, 12 пулелеек, 9 станков и другие вещественные доказательства. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.

Задержаны двое. Решается вопрос об уведомлении им о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса.

Напомним также, что в Николаеве накрыли банду таксистов-наркодельцов, похищавших и расстреливавших людей.