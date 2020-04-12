Общество 20 минут назад

В Киеве полицейские "гоняют" нарушителей карантина на катерах и с помощью дронов (ВИДЕО)

Полиция провела водный рейд, а также с помощью дронов предупреждала киевлян о необходимости соблюдать карантин

В Киеве полицейские "гоняют" нарушителей карантина на катерах и с помощью дронов (ВИДЕО) В Киеве полицейские "гоняют" нарушителей карантина на катерах и с помощью дронов (ВИДЕО)

В Киеве сотрудники полиции провели "профилактический рейд" по набережным города и другим многолюдным местам с целью призвать граждан соблюдать карантин. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Причем сделали это полицейские на лодках, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители. 

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"Полицейские провели профилактический рейд на водных объектах столицы. Сотрудники полиции патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха "Гидропарк". С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина", — говорится в сообщении. 

Кроме того, правоохранители запустили летательные аппараты над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане.

"В дальнейшем такие профилактические мероприятия будут проводиться на прибрежной территории в других областях", — заверили в Нацполиции Украины. 

Напомним, что тем временем, в воскресенье, 12 апреля, во многих храмах по всей Украине люди массово собрались на служения, чему полиция не стала препятствовать. 

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