В Киеве разоблачили во взяточничестве главу управляющей компании Печерского района (ФОТО)

В Киеве правоохранители разоблачили на систематическом получении взяток должностных лиц коммунального предприятия "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Печерского района Киева".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В частности, проведенным досудебным расследованием установлено, что должностные лица коммунального предприятия, распределив между собой роли, действуя по предварительному сговору между собой, с целью собственного обогащения ввели схему систематического получения неправомерной выгоды от предпринимателей за предоставление согласований на размещение наружной рекламы на объектах жилого фонда.

"Так, представители субъектов хозяйственной деятельности обращались к чиновникам коммунального предприятия за разрешением на размещение объектов наружной рекламы и получали отказ. В дальнейшем с предпринимателями связывалась посредник (бывший начальник одного из ЖЭКов Печерского района Киева) и сообщала, за какую сумму может быть решен этот вопрос", — говорится в сообщении.

При этом правоохранители задокументировали, что посредник действовала в сговоре с должностными лицами коммунального предприятия, согласовывала с ними встречи, а также обсуждала их результаты.

Указано, что свои услуги должностные лица оценивали в сумму от $300 до $500 за одно разрешение, в зависимости от места расположения объектов внешней рекламы.

"В ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства, передачи и получения участниками преступной схемы неправомерной выгоды в сумме $1700 от представителя компании, занимающейся рекламной деятельностью. В течение марта-апреля 2021 года указанная компания неоднократно обращалась к КП за разрешением на размещение объектов наружной рекламы и постоянно получала письменный отказ", — выяснили правоохранители.

По данным прокуратуры, 13 мая во время передачи второй части взятки в сумме $1100 и предоставления уже оформленных разрешений на размещение объектов внешней рекламы были задержаны начальник коммунального предприятия, двое работников КП и посредник.

Сейчас в помещении коммунального предприятия и по месту жительства фигурантов продолжаются обыски. Также решается вопрос об уведомлении о подозрении всех участников преступной схемы.

Кроме того, устанавливается круг предпринимателей, пострадавших от действий указанных чиновников.

Напомним, ранее ГБР поймало руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы во время получения половины из требуемой взятки в 200 тысяч долларов.