В Киеве взорвали терминал в отделении ПриватБанка (ФОТО, ВИДЕО)

Неизвестный взорвал платежный терминал в отделении ПриватБанка на улице Градинской, 1 на жилмассиве Троещина. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям в 3:25. На место выехали следственно-оперативные группы Главного и Деснянского управлений полиции, эксперты-взрывотехники, кинологи со служебными собаками и патрульные. Правоохранители провели неотложные следственные действия, изъяли и проработали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей.

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Предварительно установлено, что неизвестный мужчина, взломав дверь, зашел в помещение самообслуживания одного из банковских отделений и бросил туда неизвестный предмет, который взорвался. В результате взрыва никто не пострадал, однако были повреждены двери, платежный терминал и стекло припаркованного рядом автомобиля.

Районная полиция открыла производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия, виновника взрыва ищут.

В свою очередь, как сообщают "Вартові еспресо", за два часа до взрыва в этом отделении была произведена инкассация терминалов.

Из видео с камер видеонаблюдения правоохранители узнали, что после подрыва терминала неизвестный увидел, что взрывная волна была недостаточной силы и ящик терминала остался недоступным, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

От взрыва пострадал и припаркованный рядом автомобиль SsangYong, у которого оказалось выбито заднее левое окно.

Напомним, в октябре в Винницкой области задержали банду братьев, расстрелявшую банкомат ПриватБанка из автомата.