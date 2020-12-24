Общество 40 минут назад

В Киеве взорвали терминал в отделении ПриватБанка (ФОТО, ВИДЕО)

На Троещине неизвестный устроил взрыв в банке, но достать деньги не смог и убежал

На Троещине взорвали терминал ПриватБанка
На Троещине взорвали терминал ПриватБанка
На Троещине взорвали терминал ПриватБанка
На Троещине взорвали терминал ПриватБанка
На Троещине взорвали терминал ПриватБанка
На Троещине взорвали терминал ПриватБанка
На Троещине взорвали терминал ПриватБанка
На Троещине взорвали терминал ПриватБанка
На Троещине взорвали терминал ПриватБанка
На Троещине взорвали терминал ПриватБанка
На Троещине взорвали терминал ПриватБанка
На Троещине взорвали терминал ПриватБанка

Неизвестный взорвал платежный терминал в отделении ПриватБанка на улице Градинской, 1 на жилмассиве Троещина. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям в 3:25. На место выехали следственно-оперативные группы Главного и Деснянского управлений полиции, эксперты-взрывотехники, кинологи со служебными собаками и патрульные. Правоохранители провели неотложные следственные действия, изъяли и проработали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей.

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Предварительно установлено, что неизвестный мужчина, взломав дверь, зашел в помещение самообслуживания одного из банковских отделений и бросил туда неизвестный предмет, который взорвался. В результате взрыва никто не пострадал, однако были повреждены двери, платежный терминал и стекло припаркованного рядом автомобиля.

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Районная полиция открыла производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия, виновника взрыва ищут.

В свою очередь, как сообщают "Вартові еспресо", за два часа до взрыва в этом отделении была произведена инкассация терминалов.

Из видео с камер видеонаблюдения правоохранители узнали, что после подрыва терминала неизвестный увидел, что взрывная волна была недостаточной силы и ящик терминала остался недоступным, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

От взрыва пострадал и припаркованный рядом автомобиль SsangYong, у которого оказалось выбито заднее левое окно.

Напомним, в октябре в Винницкой области задержали банду братьев, расстрелявшую банкомат ПриватБанка из автомата.

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