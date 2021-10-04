В Киеве "заминировали" университет Драгоманова: студентов эвакуировали (ВИДЕО)

В Киеве неизвестные прислали сообщение о "заминировании" здания Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Были эвакуированы до 400 человек.

Об этом сообщает телеграм-канал "Типичный Киев".



На место происшествия сразу же прибыла полиция со служебными собаками. Вход в образовательное учреждение перегородили красно-белой лентой и никого не пускают.

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Как отметили в полиции, в настоящее время на месте вызова работают соответствующие профильные службы.

Напомним, 2 марта Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за ложное сообщение о минировании.

Теперь кроме наказания, предусмотренного статьей 259 Уголовного кодекса, псевдоминеру грозит конфискация имущества. Если же сообщение об угрозе безопасности граждан повлекло тяжкие последствия, наказание будет более жестким — от 4 до 8 лет лишения свободы.