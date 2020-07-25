Происшествия 20 минут назад

В Одессе снова не смогли поднять затонувший танкер Delfi (ВИДЕО)

Во время попытки поднять затонувшее судно оборвался один из тросов

Танкер Delfi у пляжа Одессы. Фото: facebook.com/maksymkutsyi Танкер Delfi у пляжа Одессы. Фото: facebook.com/maksymkutsyi
Танкер Delfi у пляжа Одессы. Фото: facebook.com/maksymkutsyi

Очередная попытка убрать затонувший танкер Delfi из одесского пляжа вышла неудачной — опять оборвался трос.

Местные власти требуют немедленно передать право на поднятие судна Администрации морских портов Украины, сообщает глава Одесской ОГА Максим Куцый.

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Указано, что несмотря на длительную подготовку, во время попытки поднять затонувшее судно оборвался один из тросов — это произошло около 15:30 через несколько минут после начала операции по подъему судна.

После этого попытки сдвинуть танкер с места прекратились, теперь водолазы изучают район закрепления тросов.

По данным местных СМИ, поднять танкер пытаются 2 буксира — "Австралия" и Balqis.

"Администрация морских портов Украины должна немедленно получить право на ликвидацию этого лома из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ", — отметил Куцый.

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Он добавил, что с этой целью на 26 июля созывает экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям Одесской ОГА.

"На днях обнародуем наш совместный с Министерством инфраструктуры план подъема. Все детали — скоро", — добавил чиновник.

Ранее неудачные попытки поднять танкер состоялись 18 и 24 июля.

Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, у судовладельца есть время до конца недели поднять Delfi, а с 27 июля танкер перейдет под контроль АМПУ.

Кроме того, 26 июля комиссия по чрезвычайным ситуациям должна признать инцидент с танкером техногенной катастрофой. После этого Delfi смогут забрать по упрощенной процедуре.

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