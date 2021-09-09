В Одесской области задержали находящегося в международном розыске участника ИГИЛ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одесской области участника международной террористической организации.

Как передает пресс-центр СБУ, мужчина является выходцем из Центральной Азии и находился в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

По данным СБУ, в 2014-2016 годах злоумышленник находился на территории Республики Турция, где был завербован членами международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства.

Сейчас суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве гражданку одной из стран Центральной Азии, находившуюся в международном розыске по линии Интерпола.

Напомним также, что в феврале СБУ сообщала о разоблачении ячейки "Исламского государства" в Киевской области.

В октябре 2020 года СБУ сообщила о задержании террориста "Исламского государства" в Одессе. Также в октябре сообщалось об изъятии СБУ в Одессе 750 кг психотропа, использовавшегося боевиками ИГ.