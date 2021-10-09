В ожидании нового локдауна: в Киеве заказали более полумиллиона спецпропусков

В Киеве заказали больше 600 тысяч транспортных спецпропусков на случай введения очередного локдауна. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным КГГА, всего в системе зарегистрировались 9 тысяч 187 компаний, из которых 8 тысяч 90 подали заявки для своих работников.

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Всего за сентябрь спецпропуск заказали 255 тысяч 863 человек. За все время было заказано 612 705 спецпропусков.

Чтобы заказать спецпропуск нужно:

– авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua с помощью кликов;

– заполнить электронную форму заявки;

– в случае получения положительного решения о предоставлении спецпропусков, необходимо ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев Цифровой" каждого работника;

– информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого сотрудника получить в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua.

"Все решения о предоставлении пропусков принимать Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций только после объявления даты и условий локдауна, если в этом будет необходимость. В настоящее время таких предпосылок нет", — подчеркнули в КГГА.

Напомним, систему запустили еще 10 августа 2021 года для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, чтобы те могли заранее оформить заявки и пройти необходимые согласования.

Для заказа руководителям компаний и предпринимателям нужно авторизоваться в системе по ссылке с помощью квалифицированной электронной подписи и заполнить электронную форму заявки.

При этом предприятиям нужно обосновать критическую необходимость работать во время локдауна. Для юрлиц необходимо указать код ЕГРПОУ, для ФЛП — виды деятельности в соответствии с КВЭД.

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Затем нужно дождаться ответа на электронную почту. В случае положительного решения о предоставлении спецпропусков нужно ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карточки "Киев цифровой" каждого работника.

После получения разрешения транспортная карточка штата активируется автоматически. Для поездок сотрудникам нужно будет иметь карту при себе. Проверить наличие спецпропуска можно через приложение "Киев цифровой".

При этом купить спецпропуск на транспорт в Киеве нельзя, а транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.

Напомним, на период строгих ограничений, введенных с 5 апреля, в Киеве выдали 500 тысяч спецпропусков для проезда в общественном транспорте столицы, что на 100 тысяч больше, чем за время прошлогоднего локдауна.

Мэр Киева Виталий Кличко тогда заявил, что спецпропуска получили все, от кого зависит обеспечение жизнедеятельности города.

Перед этим 26 марта КП "Киевпастранс" изменило правила перевозки пассажиров в период карантина, разрешив брать в салон не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.