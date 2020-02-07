Происшествия вчера, 20:22

В Полтаве девушка несколькими выстрелами убила инструктора в тире (ВИДЕО)

Обстоятельства и мотивы преступления устанавливает следствие

В Полтаве девушка несколькими выстрелами убила инструктора в тире (ВИДЕО) В Полтаве девушка несколькими выстрелами убила инструктора в тире (ВИДЕО)
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Полтаве 18-летняя девушка несколькими выстрелами убила инструктора в тире. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование.

Правоохранители задержали девушку. Ее действия, согласно ч.1 ст.115 УК, квалифицируются как умышленное убийство.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 15-ти лет.

Сейчас вещественные доказательства изъяты.

Обстоятельства и мотивы преступления устанавливает следствие.

Ранее сообщалось, что на улице Саксаганского в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину.

Напомним, 2 декабря 2019 года в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили несколько человек.

Перед этим, 1 декабря 2019 года, в Киеве около ресторана Mario на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской был обстрелян автомобиль Вячеслава Соболева, бизнесмена, депутата Киевского облсовета, владельца этого ресторана.

В результате покушения на жизнь Соболева был убит его трехлетний сын. Как выяснилось позднее, ребенок оказался крестником певицы Ирины Билык.

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