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6 минут назад

В Санкт-Петербурге ФСБ задержала украинского консула, МИД готовит зеркальный ответ

В ФСБ заявили, что "деятельность задержанного враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника"

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

16 апреля в Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержали с поличным украинского консула Александра Сосонюка.

По информации российской спецслужбы, украинский дипломат задержан якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России".

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", — говорится в сообщении.

В ФСБ отмечают, что "деятельность задержанного враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника".

"К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", — подчеркнули в ФСБ.

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Как заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин, в связи с этим инцидентом, Украина готовит ответные меры в отношении российских дипломатов.

По словам Енина, задержание украинского консула — это очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России, передает УНН.

"Очередная провокация государства агрессора по Украине на фоне военной эскалации вдоль границ Украины и на территории временно оккупированного Крыма. Согласно существующей практике и на основе принципа взаимности Украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов", — подчеркнул Енин.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко добавил, что российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипломатическом учреждении.

Напомним, в августе 2019 года Россия объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

Источник фото: Depositphotos.

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