В Сумской области кукурузное поле затопило нефтью

Около села Кардашовка Сумской области вечером 7 сентября произошел разлив нефти из-за разгерметизации нефтесборочного коллектора Бугруватовского месторождения в районе ГЗУ-2 Бугры НГДУ "Ахтырканефтегаз".

Как сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Сумской области, общая площадь загрязненных земель, на которых находится кукурузное поле, составила 0,35 гектара.

Специалисты Государственной экологической инспекции в Сумской области провели внеплановую проверку НГДУ "Ахтырканефтегаз" в части соблюдения требований природоохранного законодательства в сфере охраны земельных ресурсов.

При обследовании земель сельхозназначения Кардашовского сельского совета Ахтырского района были обнаружены 2 места разгерметизации нефтесборочного коллектора Бугруватовского месторождения", — говорится в сообщении.

Эксперты отобрали две пробы почвы на загрязненных участках и одну фоновую.

В ГЭИ отмечают, что сотрудники "Ахтырканефтегаз" продолжают сбор загрязненного грунта ручными и механическими средствами. После этого места, где разлилась нефть, должны обработать биодеструкторами.

После получения результатов лабораторных исследований и нормативно-денежной оценки земель инспекция рассчитает ущерб, нанесенный нефтепродуктами почве.

Напомним, в августе на причале Каспийского трубопроводного консорциума в РФ произошла утечка нефти в Черное море, а российские власти приняли решение об этом замалчивать и преуменьшать масштабы проблемы.