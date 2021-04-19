В Украина высылает советника посольства РФ в ответ на задержание консула

Министерство иностранных дел направило ноту об объявлении одного из советников посольства России в Киеве нежелательным лицом (persona non grata) в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.

"Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов. Сейчас также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга", — сказал он.

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Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка, обвиненного в шпионаже, а именно в получении закрытой информации баз данных российских правоохранительных органов.

В свою очередь, в МИД Украины назвали такие действия ФСБ провокацией. Так, заместитель министра Евгений Енин заявил, что украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ.

"Речь идет о брутальной провокации со стороны российских спецслужб на фоне общего обострения ситуации с российской стороны, которую мы наблюдаем в абсолютно сферах взаимодействия с государством-агрессором", — прокомментировал он.

Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию РФ в течение 72 часов. В свою очередь, в МИД Украины сообщили, что в ответ на это старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.