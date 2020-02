В Украине ликвидировали еще один банк

15 февраля 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО КБ "Экспобанк" как юридического лица.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Согласно статье 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора АО "КБ "Экспобанк" прекращены.

В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками Экспобанка получено 295,75 млн грн, что составляет 98,9% от общей гарантированной суммы.

Как сообщалось ранее, на основании постановления НБУ от 24 сентября 2014 года "Об отнесении ПАО "Экспобанк" к категории неплатежеспособных" исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение №97 о введении с 25 сентября в банк временной администрации.

22 января 2015 года НБУ решил отозвать лицензию у Экспобанка с дальнейшей его ликвидацией. 3 февраля того же года Фонд гарантирования вкладов физических лиц исключил финучреждение из реестра банков-участников.

С 2005 года главой правления Экспобанка был почетный консул Кипра в Украине Юрий Гетманенко. По данным системы раскрытия информации СМИДА на конец 2013 года, у банка не было владельцев существенного участия.

Акции банка были распределены между 12 компаниями: ООО "Украинская промышленная компания" (9,9439%), ООО "Финансовая компания "Октава инвест" (0,0131%), Le Viorta Group Inc. (9,95%), Catalog Media LTD. (8,3184%), Hazzel Worldwide Inc. (9,95%), Oreola Investment Inc. (9,9499%), Santafe Real Estate Inc. (9,9599%), Verasat Management LP (2,1148%), Tevler Business Ltd. (9,95%), Bengela Trade Ltd. (9,95%), Brovkanta Limited (9,95%) и Alomar Trade Ltd. (9,95%).