В Украине нарушения санитарных норм зафиксированы на каждом втором объекте водоснабжения

В Украине Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проверила объекты водоснабжения. В ходе осуществления проверок требований санитарного законодательства нарушения установлены в 53% случаев, то есть на каждом втором проверенном объекте водоснабжения.

Об этом заявила председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, передает пресс-служба ведомства.

"Нормы, устанавливающие требования по качеству воды и действующие сегодня в Украине, не выполняются в очень многих случаях. Нашими специалистами устанавливаются нарушения на каждом втором проверенном объекте. Украина теряет питьевую воду, и это касается всех регионов нашего государства. Поэтому промедление недопустимо, мы должны активизировать работу по всем этим направлениям", — отметила Владислава Магалецкая.

Среди наиболее распространенных нарушений на объектах централизованного водоснабжения — обустройство и организация зон санитарной охраны артскважин, износ оборудования и сетей, отсутствие производственного лабораторного контроля воды, поступающей в водопроводную сеть, непроведение профилактической промывки и дезинфекции водопроводных сооружений и др.

Читайте также: Харьковские магазины уличили в продаже российских конфет и оштрафовали

Владислава Магалецкая отметила, что на большинстве объектов нецентрализованного водоснабжения не проводится ежегодное плановое обследование колодцев, их чистка, дезинфекция и обеззараживание питьевой воды, не осуществляется периодический контроль безопасности и качества питьевой воды, отсутствуют санитарные паспорта или не определен балансодержатель.

Госпродпотребслужба с начала года провела лабораторные исследования более 15 тысяч проб питьевой воды централизованного водоснабжения. Не соответствовало гигиеническим нормативам 16% из них.

Кроме того, исследовано более 3 тысяч проб питьевой воды из нецентрализованных источников водоснабжения — отклонение установлено почти в трети случаев.

Наибольшие показатели отклонения проб питьевой воды по микробиологическим показателям установлены в Николаевской — 81%, Одесской — 72%, Херсонской — 79%, Запорожской — 76% и Харьковской — 63% областях.

По словам Владиславы Магалецкой, для того чтобы изменить ситуацию, необходимо максимально адаптировать законодательство Украины к европейским нормам. Это касается не только требований к воде, но и норм по использованию удобрений и химикатов.

Также необходимо провести модернизацию сетей водоснабжения и навести порядок в сфере их использования. Кроме того, необходимо провести реформу лабораторий, установить действенные средства контроля и увеличить ответственность за нарушения, касающиеся защиты водоемов.

Отмечается, что с начала 2021 года Госпродпотребслужба проверила более 10 тысяч объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

Напомним, с начала года в территориальные органы Госпродпотребслужбы поступило более 17 900 предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей. При этом почти половина жалоб касалась качества услуг ЖКХ.