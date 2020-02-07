В Вышгородском горсовете подрались директор рынка и депутат (ФОТО)

Во время перерыва сессии Вышгородского горсовета произошла драка, в результате чего на пол выпали складной нож и пистолет. Об этом сообщает Погляд.

Отмечается, что в кулачном бою сошлись директор местного рынка Игорь Тихан и депутат городского совета Борис Матко.

По словам Тихана, к нему подошел Матко с вопросом: "Что ты имеешь против моих МАФов?". После чего началась потасовка, в результате которой кто-то из участников обронил складной нож и пистолет.

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Прибывшим по вызову полицейским Матко заявил, что складной нож принадлежит ему, а пистолет нет.

На месте работала следственно-оперативная группа, а в заседании горсовета объявили перерыв.

Напомним, 11 декабря 2019 года после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики между народными депутатами прошлых созывов, членами партии ВО "Свобода" и действующим нардепом от фракции "Слуги народа" Андреем Богданцом произошла драка.

Позже народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что Богданец после драки находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту нападения на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца на заседании аграрного комитета парламента.