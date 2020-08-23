Происшествия 1 час назад

В Запорожье СБУ выявила миллионную земельную аферу

Действия злоумышленников привели к недополучению местным бюджетом более 2,5 млн грн

Момент задержания аферистов в Запорожье. Фото: СБУ Момент задержания аферистов в Запорожье. Фото: СБУ
Момент задержания аферистов в Запорожье. Фото: СБУ

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность частной экспертной фирмы, которая способствовала искусственному занижению стоимости коммунальной земли.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, коммерсанты заключили ряд договоров с Запорожским городским советом на оценку земли под строительство.

"Однако злоумышленники решили получить с этого дополнительную выгоду: по заказу покупателей эксперты "удешевляли" землю в несколько раз, за ​​что получали свой процент от незаконно сэкономленной суммы", — говорится в сообщении.

Так, при оценке участка на окраине города, выделенной горсоветом под ведение бизнеса, злоумышленники занизили ее стоимость почти вдвое, установили правоохранители. По их данным, эти действия привели к недополучению местным бюджетом более 2,5 млн грн.

Указано, что директору экспертной фирмы сообщено о подозрении по статье злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги Уголовного кодекса Украины. На земельный участок наложен арест.

Кроме того, СБУ инициировала проведение экспертиз относительно реальной стоимости ранее оцененных фирмой земельных участков в областном центре.

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На данный момент продолжаются следственные действия, устанавливается возможная причастность должностных лиц горсовета к сделке.

Известно, что разоблачение злоупотреблений проводилось совместно со следователями ГУ Нацполиции в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Ранее СБУ разоблачила другую запорожскую экспертную фирму на аналогичных махинациях с коммунальной землей.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области организованную преступную группу, участники которой разворовывали зерно из хранилищ Государственного агентства резерва Украины.

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