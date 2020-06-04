Политика 40 минут назад

Народные депутаты отправили Программу деятельности Кабмина на доработку

Депутаты раскритиковали программу, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем

Денис Шмыгаль на заседании Верховной Рады. Фото: пресс-служба КМУ Денис Шмыгаль на заседании Верховной Рады. Фото: пресс-служба КМУ
Денис Шмыгаль на заседании Верховной Рады. Фото: пресс-служба КМУ

Верховная Рада Украины отправила на доработку Программу деятельности Кабинета министров Украины. Документ, который презентовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, подвергся серьезной критике парламентариев.

Решение отправить его на доработку Верховная Рада приняла на заседании 4 июня. 

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Ранее такое же решение принял комитет по экономическому развитию Верховной Рады.

Отметим, что если бы Верховная Рада поддержала эту программу деятельности, то Кабмин Шмыгаля получил бы иммунитет на год. Если бы отклонила — его бы ждала отставка. Но сегодняшнее решение означает, что полной перезагрузки Кабинета министров не будет и в ближайшее время стоит ждать только точечных обновлений его состава.

Тем не менее, представители ряда фракций все же выступают за отставку правительства во главе с Денисом Шмыгалем. В частности, этот процесс намерены инициировать в "Европейской солидарности", а поддерживают его "Голос" и "Оппозиционная платформа — За життя".

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Ранее Delo.ua рассказывало о том, что происходит в правительстве Дениса Шмыгаля и кем закроют кадровые дыры в нем.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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