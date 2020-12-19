Вопрос времени: Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря

В Украине празднование Рождества в один день 25 декабря возможно после того, когда к такому решению "созреет" церковь и верующие.

Согласно данным социологии, украинцы против переноса даты, заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода".

"В целом я не против, но я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как церковь основываемся на своих верных, ибо мы только утверждаемся как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то, соответственно, произойдет еще один определенный раскол", — пояснил он.

По его словам, это вопрос времени: когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, "потому что все это взаимосвязано между собой".

"Когда церковь созреет, когда верующий народ к этому дозреет, то, конечно, будет принято соответствующее решение", — отметил Епифаний.

Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний уже заявлял, что ПЦУ перенесет дату празднования Рождества и проведет реформу церковного календаря, когда большинство украинцев будет к этому готовым.

При этом он подчеркивал, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова.

Напомним, в ноября 2017 года Верховная Рада внесла в перечень праздничных и нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины Католическое Рождество 25 декабря, исключив из этого перечня выходной день 2 мая.