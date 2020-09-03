Политика 30 минут назад

Зеленский хотел присвоить отцу пожизненную стипендию, но Кабмин отказался

Проект указа президента о присвоении пожизненной стипендии сняли с рассмотрения на заседании правительства без обсуждения

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

На заседание Кабинета министров 2 сентября был вынесен проект указа президента Украины о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в том числе его отцу Александру Зеленскому, который случайно узнал, что его сын идет в президенты.

Об этом свидетельствует трансляция заседания правительства.

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Согласно проекту документа, пожизненную стипендию предлагалось присвоить пятерым деятелям образования, которые достигли 70-летнего возраста. В том числе — доктору технических наук, профессору Александру Зеленскому, отцу главы государства.

Известно, что отец президента работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ имени Вадима Гетьмана).

Также стипендии предлагалось присвоить: Ивану Дзямуличу, Светлане Дубровской, Степану Ломаке, Чеславу Пульке.

Однако проект решения сняли с рассмотрения без обсуждения, что зафиксировано на видеотрансляции заседания.

Согласно законодательству Украины, Кабмин имеет право вносить президенту проекты его указов.

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Этот же проект указа президента внесли на рассмотрение Минобразования.

Таким образом, до Офиса президента проект указа не дошел, Зеленским он не рассмотрен.

Ранее Зеленский наградил певцов Тину Кароль, Потапа и Ирину Билык ко Дню Конституции Украины за вклад в развитие государства.

Ранее сообщалось, что во время выступления на торжествах, посвященных Дню независимости, президент Владимир Зеленский объявил о подписании указа о введении Дня памяти защитников Украины, который теперь будет отмечаться ежегодно 29 августа.

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