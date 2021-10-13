Политика 30 минут назад

Зеленский назначил себе советницу по делам ветеранов

Ранее она была советницей начальника Генштаба ВСУ, советницей замглавы Офиса президента и советницей генпрокурора

Алена Вербицкая. Фото: скриншот видео тернопольского телеканала TV-4 Алена Вербицкая. Фото: скриншот видео тернопольского телеканала TV-4
Алена Вербицкая. Фото: скриншот видео тернопольского телеканала TV-4

Президент Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую своим советником и уполномоченным президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины. Об этом говорится в указе главы государства №531 от 13 октября.

На данный момент Вербицкая также является главой Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

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Именно по инициативе данного совета, созданного Зеленским 12 марта, комиссия при президенте по вопросам помилования рекомендовала ему издать указ о помиловании 31 военнослужащего, что тот и сделал на прошедшей неделе.

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Отметим, что до этого Вербицкая была советницей начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко (с 2015 года), советницей заместителя главы Офиса президента Валерия Кондратюка (с 2017 года), а также советницей генерального прокурора Руслана Рябошапки (в 2019 году).

Кроме того, она является руководительницей черкасского благотворительного фонда "С верой в себя".

Напомним также, что 14 октября в Украине отмечается День защитников и защитниц Украины, который является выходным днем. В этом году из-за его попадания на четверг был перенесен и рабочий день с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.

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