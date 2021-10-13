Зеленский назначил себе советницу по делам ветеранов

Президент Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую своим советником и уполномоченным президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины. Об этом говорится в указе главы государства №531 от 13 октября.
На данный момент Вербицкая также является главой Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.
Именно по инициативе данного совета, созданного Зеленским 12 марта, комиссия при президенте по вопросам помилования рекомендовала ему издать указ о помиловании 31 военнослужащего, что тот и сделал на прошедшей неделе.
Отметим, что до этого Вербицкая была советницей начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко (с 2015 года), советницей заместителя главы Офиса президента Валерия Кондратюка (с 2017 года), а также советницей генерального прокурора Руслана Рябошапки (в 2019 году).
Кроме того, она является руководительницей черкасского благотворительного фонда "С верой в себя".
Напомним также, что 14 октября в Украине отмечается День защитников и защитниц Украины, который является выходным днем. В этом году из-за его попадания на четверг был перенесен и рабочий день с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.