Президент Владимир Зеленский одобрил закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. Как свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №3711-д на сайте Верховной Рады, документ был возвращен в парламент с подписью главы государства 3 августа.

Напомним, что первоначально закон был принят 29 июня, однако 8 июля Зеленский его ветировал из-за спорной правки о весе голоса международных экспертов в конкурсной комиссии по выбору членов ВККС.

Коллизия в законе появилась вследствие того, что председатель парламента Дмитрий Разумков в последний момент перед голосованием за законопроект во втором чтении поставил на голосование и призвал поддержать правку, уравнивающую голоса членов комиссии от Совета судей и от международных организаций.

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Однако она входила в противоречие с другой внесенной до этого правкой, дающей международным экспертам решающий голос в комиссии. Об этом в итоге сообщил сам Разумков, спрогнозировав, что Зеленский теперь закон ветирует, что и произошло.

13 июля Рада приняла закон уже с предложениями Зеленского. В частности, из него было исключено положение о паритетности представителей Совета судей и международных экспертов при принятии решений конкурсной комиссией.

Напомним также, что принятие закона о возобновлении работы ВККС было одним из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

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